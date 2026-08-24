EQS-News: Gerresheimer AG
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Uwe Röhrhoff beendet Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG
Düsseldorf, 24. August 2026. Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG auf eigenen Wunsch beendet. Auf Bitte des Aufsichtsrats hatte er die Position im November 2025 in einer für das Unternehmen herausfordernden Phase übernommen. Er war zum 1. November 2025 als Interim-CEO der Gesellschaft bis längstens Oktober 2026 bestellt worden. In seiner Amtszeit ist es ihm gemeinsam mit seinen 2025 ebenfalls neu bestellten Vorstandskollegen Wolf Lehmann und Achim Schalk gelungen, das Unternehmen zu stabilisieren und wesentliche Themen umfassend aufzuarbeiten. Dazu gehört, dass Gerresheimer durch den Ende Juli 2026 unterzeichneten Vertrag zum Verkauf der US-Tochter Centor und des globalen Primary Packaging Plastics Geschäft seine Kapital- und Finanzierungsstruktur signifikant optimieren und den Verschuldungsgrad erheblich reduzieren kann. Wolf Lehmann und Achim Schalk übernehmen bis auf Weiteres seine Aufgaben.
"Nachdem Herr Röhrhoff gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen die komplexen Herausforderungen der vergangenen Monate erfolgreich bewältigt hat, hat er sich entschieden, sein Mandat als Interim-CEO einige Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit zu beenden", so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Wir respektieren seine Entscheidung und danken ihm ausdrücklich für seinen sehr hohen Einsatz in den letzten Monaten, der seine Verbundenheit mit Gerresheimer widergespiegelt hat. Er hat in den letzten Monaten entscheidend dazu beigetragen, Gerresheimer wieder zukunftssicher aufzustellen."
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24.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|gerresheimer.ir@gerresheimer.com
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2387938 24.08.2026 CET/CEST