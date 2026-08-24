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Gerresheimer AG: Uwe Röhrhoff beendet Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG



24.08.2026 / 19:40 CET/CEST

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Uwe Röhrhoff beendet Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG Wolf Lehmann, CFO, und Achim Schalk, Mitglied des Vorstands, übernehmen bis auf Weiteres seine Aufgaben Düsseldorf, 24. August 2026. Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG auf eigenen Wunsch beendet. Auf Bitte des Aufsichtsrats hatte er die Position im November 2025 in einer für das Unternehmen herausfordernden Phase übernommen. Er war zum 1. November 2025 als Interim-CEO der Gesellschaft bis längstens Oktober 2026 bestellt worden. In seiner Amtszeit ist es ihm gemeinsam mit seinen 2025 ebenfalls neu bestellten Vorstandskollegen Wolf Lehmann und Achim Schalk gelungen, das Unternehmen zu stabilisieren und wesentliche Themen umfassend aufzuarbeiten. Dazu gehört, dass Gerresheimer durch den Ende Juli 2026 unterzeichneten Vertrag zum Verkauf der US-Tochter Centor und des globalen Primary Packaging Plastics Geschäft seine Kapital- und Finanzierungsstruktur signifikant optimieren und den Verschuldungsgrad erheblich reduzieren kann. Wolf Lehmann und Achim Schalk übernehmen bis auf Weiteres seine Aufgaben. "Nachdem Herr Röhrhoff gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen die komplexen Herausforderungen der vergangenen Monate erfolgreich bewältigt hat, hat er sich entschieden, sein Mandat als Interim-CEO einige Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit zu beenden", so Dr. Axel Herberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Wir respektieren seine Entscheidung und danken ihm ausdrücklich für seinen sehr hohen Einsatz in den letzten Monaten, der seine Verbundenheit mit Gerresheimer widergespiegelt hat. Er hat in den letzten Monaten entscheidend dazu beigetragen, Gerresheimer wieder zukunftssicher aufzustellen." Über Gerresheimer

Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Primärverpackungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen, Tablettenbehälter, Injektionsfläschchen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren, Inhalatoren, Ampullen, Karpulen, On-Body Devices sowie digitale Lösungen für die Therapiebegleitung. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit 39 Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2025 einen Umsatz von 2,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 13.000 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).

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