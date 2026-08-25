Überragende Gewinn-Chancen...: Edelmetalle gehen steil! Welche Mexiko-Mine zündet jetzt? GoGold, Silver Tiger oder AXO Metals?

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Gold und Silber explodieren - doch welche Mexiko-Mine hat jetzt den stärksten Hebel? GoGold, Silver Tiger und AXO Metals im direkten Rohstoff Insider-Video-Check.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold und Silber sind zurück im Fokus. Doch die eigentliche Spannung entsteht jetzt bei den Minenaktien.

Denn wenn Edelmetalle steigen, reagieren kleinere Produzenten und Entwickler besonders stark - aber nur, wenn Projekt, Genehmigungen, Finanzierung und Management auch wirklich passen.

Genau hier wird es spannend.

Im neuen Rohstoff Insider-Video geht es um drei Mexiko-Werte, die viele Anleger bislang noch nicht richtig eingeordnet haben dürften: GoGold Resources, Silver Tiger Metals und AXO Metals.

Drei Unternehmen. Ein gemeinsames Managementumfeld. Drei völlig unterschiedliche Ausgangslagen mit signifikantem Potenzial.

Welche der drei Mexiko-Minen jetzt am spannendsten wirkt - die Antwort gibt es im neuen Rohstoff Insider-Video:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ip1HNDh0-u8

Aufgepasst: Im kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal bestimmen Sie aktiv mit, welche Aktien als Nächstes auf den Prüfstand kommen. Stimmen Sie über kommende Analysen ab, schlagen Sie eigene Werte vor und stellen Sie Ihre Wunschaktien zur Analyse.

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Der direkte Vergleich ist besonders brisant:

GoGold Resources ist innerhalb des Trios am weitesten fortgeschritten. Das Unternehmen produziert bereits auf Parral und will mit Los Ricos South und Los Ricos North eine größere Wachstumspipeline aufbauen.

Silver Tiger Metals steht mit El Tigre vor dem möglichen Übergang vom Entwickler zum Produzenten. Genau diese Phase kann bei Junior-Minen besonders spannend sein.

AXO Metals bringt mit San Antonio ein genehmigtes Brownfield-Goldprojekt ins Spiel. Dazu kommt signifikante Explorationsfantasie.

Die entscheidende Frage lautet deshalb:

Welche Aktie bietet die beste Kombination aus Metallpreishebel, Projektqualität, Management und Neubewertungspotenzial?

Im Video geht es um die Punkte, die Anleger bei Junior-Minen kennen sollten: Mexiko als Bergbaustandort, Genehmigungen, Cash, Baufortschritt, Bohrergebnisse, Haufenlaugung, Brownfield-Projekte, Verwässerungsrisiken und den Hebel steigender Gold- und Silberpreise.

Drei Mexiko-Minen. Drei Entwicklungsphasen. Ein heißer Edelmetallmarkt.

Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss

Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" und der Weiterleitung zu dem verlinkten Video sowie zum Rohstoff Insider Telegram-Kanal. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Edelmetalle, Minenwerte, Kryptowährungen, ETFs oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Investitionen in Rohstoffe, Edelmetalle, Minenaktien, Junior-Minenwerte und andere Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Kurse können stark schwanken; ein teilweiser oder vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,CA38045Y1025,CA82831T1093,CA05465W1068