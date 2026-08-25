The following instruments on XETRA do have their first trading 25.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.08.2026
Aktien
1 US00860C1027 AgomAb Therapeutics N.V. ADR
2 US0210902047 Alps Alpine Co. Ltd. ADR
3 US03718N1063 Antofagasta PLC ADR
4 US08861Q1031 Bezeq, The Israel Telecommunication Corp. Ltd. ADR
5 US17025X1028 Chiyoda Corp. ADR
6 US23249A1007 Cyberdyne Inc. ADR
7 US25384X1000 Digital China Holdings Ltd. ADR
8 US23347N1037 DPC Dash Ltd. ADR
9 US29872M1053 Eurocash S.A. ADR
10 US31641G1040 Fidelity Solana Fund
11 US3994571004 Groupe Bruxelles Lambert S.A. ADR
12 US45663T2087 Inficon Holding AG ADR
13 US55406R1041 M&G PLC ADR 7MP0
14 US6067832070 Mitsubishi Estate Co. Ltd. ADR
15 US6200341088 Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A. ADR
16 US65344Q1004 Next 15 Group PLC ADR
17 US65528V1070 Nokian Renkaat Oyj ADR0
18 US6781231005 Oji Holdings Corp. ADR
19 US86254U1051 Strabag SE ADR
20 US1670711092 The Chiba Bank Ltd. ADR
21 IT0005723074 Guidotti Ships S.P.A.
22 US65340G2057 NexPoint Diversified Real Estate Trust
23 AU0000212375 Koba Resources Ltd.
24 AU000000RMI5 Resource Minerals International Ltd.
25 US92859A1060 Vogenx Inc.
26 VGG982181296 VCI Global Ltd.
Anleihen
1 XS3480675XXX Raiffeisen Bank International AG
2 CH1564882XXX E.ON SE
3 CH1537606XXX Genf, Kanton
4 FR001401AXXX THALES S.A.
5 FR001401AXXX THALES S.A.
6 CH1581468XXX Zürich, Kanton
7 FR001401AXXX Arkéa Public Sector SCF
8 US42190GAXXX HDFC Bank Ltd.
9 XS3482637XXX Skandinaviska Enskilda Banken AB
10 XS3460850XXX Swisscom Finance B.V.
11 US91680MAXXX Upstart Holdings Inc.
12 US912810UXXX United States of America
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.08.2026
Aktien
1 US00860C1027 AgomAb Therapeutics N.V. ADR
2 US0210902047 Alps Alpine Co. Ltd. ADR
3 US03718N1063 Antofagasta PLC ADR
4 US08861Q1031 Bezeq, The Israel Telecommunication Corp. Ltd. ADR
5 US17025X1028 Chiyoda Corp. ADR
6 US23249A1007 Cyberdyne Inc. ADR
7 US25384X1000 Digital China Holdings Ltd. ADR
8 US23347N1037 DPC Dash Ltd. ADR
9 US29872M1053 Eurocash S.A. ADR
10 US31641G1040 Fidelity Solana Fund
11 US3994571004 Groupe Bruxelles Lambert S.A. ADR
12 US45663T2087 Inficon Holding AG ADR
13 US55406R1041 M&G PLC ADR 7MP0
14 US6067832070 Mitsubishi Estate Co. Ltd. ADR
15 US6200341088 Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A. ADR
16 US65344Q1004 Next 15 Group PLC ADR
17 US65528V1070 Nokian Renkaat Oyj ADR0
18 US6781231005 Oji Holdings Corp. ADR
19 US86254U1051 Strabag SE ADR
20 US1670711092 The Chiba Bank Ltd. ADR
21 IT0005723074 Guidotti Ships S.P.A.
22 US65340G2057 NexPoint Diversified Real Estate Trust
23 AU0000212375 Koba Resources Ltd.
24 AU000000RMI5 Resource Minerals International Ltd.
25 US92859A1060 Vogenx Inc.
26 VGG982181296 VCI Global Ltd.
Anleihen
1 XS3480675XXX Raiffeisen Bank International AG
2 CH1564882XXX E.ON SE
3 CH1537606XXX Genf, Kanton
4 FR001401AXXX THALES S.A.
5 FR001401AXXX THALES S.A.
6 CH1581468XXX Zürich, Kanton
7 FR001401AXXX Arkéa Public Sector SCF
8 US42190GAXXX HDFC Bank Ltd.
9 XS3482637XXX Skandinaviska Enskilda Banken AB
10 XS3460850XXX Swisscom Finance B.V.
11 US91680MAXXX Upstart Holdings Inc.
12 US912810UXXX United States of America
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