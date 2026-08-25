The following instruments on XETRA do have their first trading 25.08.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.08.2026Aktien1 US00860C1027 AgomAb Therapeutics N.V. ADR2 US0210902047 Alps Alpine Co. Ltd. ADR3 US03718N1063 Antofagasta PLC ADR4 US08861Q1031 Bezeq, The Israel Telecommunication Corp. Ltd. ADR5 US17025X1028 Chiyoda Corp. ADR6 US23249A1007 Cyberdyne Inc. ADR7 US25384X1000 Digital China Holdings Ltd. ADR8 US23347N1037 DPC Dash Ltd. ADR9 US29872M1053 Eurocash S.A. ADR10 US31641G1040 Fidelity Solana Fund11 US3994571004 Groupe Bruxelles Lambert S.A. ADR12 US45663T2087 Inficon Holding AG ADR13 US55406R1041 M&G PLC ADR 7MP014 US6067832070 Mitsubishi Estate Co. Ltd. ADR15 US6200341088 Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A. ADR16 US65344Q1004 Next 15 Group PLC ADR17 US65528V1070 Nokian Renkaat Oyj ADR018 US6781231005 Oji Holdings Corp. ADR19 US86254U1051 Strabag SE ADR20 US1670711092 The Chiba Bank Ltd. ADR21 IT0005723074 Guidotti Ships S.P.A.22 US65340G2057 NexPoint Diversified Real Estate Trust23 AU0000212375 Koba Resources Ltd.24 AU000000RMI5 Resource Minerals International Ltd.25 US92859A1060 Vogenx Inc.26 VGG982181296 VCI Global Ltd.Anleihen1 XS3480675XXX Raiffeisen Bank International AG2 CH1564882XXX E.ON SE3 CH1537606XXX Genf, Kanton4 FR001401AXXX THALES S.A.5 FR001401AXXX THALES S.A.6 CH1581468XXX Zürich, Kanton7 FR001401AXXX Arkéa Public Sector SCF8 US42190GAXXX HDFC Bank Ltd.9 XS3482637XXX Skandinaviska Enskilda Banken AB10 XS3460850XXX Swisscom Finance B.V.11 US91680MAXXX Upstart Holdings Inc.12 US912810UXXX United States of America