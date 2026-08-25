Die Cameco-Aktie hat sich in der vergangenen Woche wieder kräftig nach oben gearbeitet. Am Freitag ging es sogar um mehr als +7% nach oben. Damit steht der Kurs wieder über 100 US$ und nähert sich langsam einer Zone, an der es zuletzt mehrfach schwieriger wurde. Cameco arbeitet sich wieder nach oben Vom Tief bei rund 83 US$ hat sich Cameco inzwischen deutlich gelöst. Die Unterstützung um 92 US$ wurde zurückerobert und zuletzt ging es auch wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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