Tesla muss in China fast 3 Millionen Fahrzeuge wegen Sicherheitsrisiken an der Notentriegelung der Türen nachbessern. Fast gleichzeitig bereitet der Konzern für den 3. September den Start seines Cybercabs vor. Die Tesla-Aktie verlor am Montag -3,83% auf 348,95 US$. Für Anleger ist jedoch weniger die Rückrufrechnung entscheidend als die Frage, ob Tesla ein autonomes Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale sicher auf die Straße bringen kann. Der Rückruf ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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