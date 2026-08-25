SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn haben die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum am Dienstag leichte Gewinne verzeichnet. Technologiewerte wurden durch schwache Vorgaben von der Wall Street belastet, erholten sich im Handelsverlauf jedoch wieder. In den Fokus rückten zunehmend die zur Wochenmitte anstehenden Quartalszahlen des US-Chipriesen Nvidia .

Die Anleger dürften die Nvidia-Zahlen genau analysieren, um Hinweise darauf zu erhalten, ob der KI-Boom an Dynamik verliere, so Frederic Neumann, Chefvolkswirt für Asien bei HSBC Holdings.

Im Iran-Krieg hat die US-Regierung am Vorabend den Wandel hin zu einem "Wirtschaftskrieg" signalisiert, bei dem Teheran komplett von der Weltwirtschaft isoliert werden soll. Experten bezeichneten die Pläne noch als zu unpräzise. "Die entscheidende Frage ist, wie aggressiv die USA Sekundärsanktionen gegen die wichtigsten Handelspartner des Iran - insbesondere China - durchsetzen werden", schrieb die Commerzbank.

An der Börse in Japan stieg der Nikkei 225 um 0,5 Prozent auf 65.856 Punkte.

In Südkorea verzeichnete der Leitindex Kospi ein Plus von 0,7 Prozent. Hyundai Motor stiegen um 1,5 Prozent, nachdem der Autohersteller mit der Gewerkschaft eine vorläufige Einigung über Löhne und Bonuszahlungen erzielt hat.

Wenig tat sich an den chinesischen Börsen. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong notierte zuletzt wenig verändert, der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gab leicht um 0,2 Prozent nach.

In Australien schloss der S&P ASX 200 0,7 Prozent im Plus mit 9.165 Punkten./err/stk

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