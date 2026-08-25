München (ots) -- Alexander veranstaltet ein Street-Food-Festival.- Ben organisiert das größte Event seiner bisherigen Laufbahn.- Eine neue Folge "Die Imbisshelden - Voll lecker!" am 25. August 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Gewagte Pläne, hohe Investitionen und die Hoffnung auf viele hungrige Gäste: Alexander will mit einem eigenen Street-Food-Festival in Kerpen-Horrem durchstarten - doch noch vor der Eröffnung sorgt ein Toilettenwagen für Probleme. In Rostock steht Ben vor dem Höhepunkt seines Jahres: Er realisiert ein Countryfest. Jörg präsentiert in Hannover derweil ein neues Gericht, während Randa und ihr Team eine lange Spätschicht bewältigen müssen. Eine neue Folge "Die Imbisshelden - Voll lecker!" am 25. August 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Alexander vom "Baron Imbiss-Kult" in Köln hat Großes vor: Auf dem Marktplatz in Kerpen-Horrem hat er ein Street-Food-Festival ins Leben gerufen, bei dem verschiedene "Food-Fluencer" mit ihren Foodtrucks kulinarische Spezialitäten anbieten. Für Alex soll das Event erst der Anfang sein. Sein Ziel ist eine regelmäßige Veranstaltungsreihe, die neue Besucher auf den Marktplatz und damit auch neue Kunden zu seinem Imbiss lockt. Doch am Morgen des Festivals wartet bereits das erste Problem: Ausgerechnet auf dem stärksten Verkaufsplatz, an dem auch Alexanders Foodtruck stehen wird, wurde der Toilettenwagen platziert.Für Ben von "Onkel Ben's Imbiss" steht ebenfalls viel auf dem Spiel. In Rostock richtet er ein Countryfest aus - eine Veranstaltung in einer Größenordnung, die für ihn neu ist. Neben Fahrgeschäften, Ponyreiten und weiteren Unterhaltungsangeboten bietet der Imbissbetreiber mit seinem selbstgemachten "Pulled-Pork-Burger" ein geschmackliches Highlight an. Hinter Ben liegen intensive Vorbereitungen und hohe finanzielle Investitionen. Jetzt hofft er darauf, dass sich der Einsatz gelohnt hat und viele Gäste auftauchen.Jörg von der "Bulettenschmiede" in Hannover setzt derweil auf ein Gericht, das man nicht unbedingt auf einer klassischen Imbisskarte erwartet. Er serviert Ochsenbäckchen und verbindet damit sein Imbissgeschäft mit traditioneller Hausmannskost. Die Zubereitung des Schmorgerichts benötigt Zeit und verursacht höhere Kosten. Ob seine Kundschaft das Angebot annimmt und sich der zusätzliche Aufwand für Jörg rechnet?In Berlin steht Randa vor einer Nachtschicht. Die Filialleiterin von "Rüyam Döner" arbeitet gemeinsam mit ihrem Team bis zwei Uhr morgens. Besonders dann, wenn die Berliner Partygäste nach und nach vor dem Laden eintreffen, sind Tempo und eingespielte Abläufe gefragt. Können sie dem Druck standhalten?Eine neue Folge "Die Imbisshelden - Voll lecker!" am 25. August 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von SEO Entertainment GmbH.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Die Imbisshelden - Voll lecker! - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-imbisshelden-voll-lecker)Über "Die Imbisshelden - Voll lecker!":Deutschlands Imbisslandschaft zeigt große kulinarische Vielfalt, mit traditionellen Klassikern und internationalen Spezialitäten wie Döner und Falafel. "Die Imbisshelden - Voll lecker!" begleitet sechs Imbiss-Betreiber in Deutschland, die mehr als nur Currywurst und Kebab bieten. Mit Herz und Humor werden ihre alltäglichen Herausforderungen und Geschichten beleuchtet, während sie ihre Kunden satt und glücklich machen."Die Imbisshelden"-Rezept der Woche: Onkel Ben's-SauceZutaten- 875ml Mayonnaise- 2 EL Senf- 2 TL Sriracha- 1kg Joghurt 1,5%- 2 TL Paprikapulver- 1 TL Knoblauchpulver- 2 TL Zucker- Prise Salz & PfefferZubereitungAlle Zutaten in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen oder Handmixer vermengen. Bei guter Kühlung bis zu 14 Tage haltbar. Empfehlung: Onkel Ben's-Sauce passt hervorragend zu allen Kartoffelgerichten, Gemüse, Fleisch und Fisch. Als Dip oder Burger-Sauce macht sie jede Barbecue- Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis."Die Imbisshelden"-Interview der Woche: Ben von "Onkel Ben's Imbiss"Interviewer: Woran erkennt man einen Imbiss mit Qualität?Ben: Ein Imbiss muss geil aussehen, das muss mich schon von der Straße abholen - ich brauche einen Eye-Catcher. Und drinnen muss alles sauber und ordentlich sein.Interviewer: Es gibt immer weniger klassische Imbisse. Woran liegt das?Ben: Das Geschäft ist schwieriger geworden, der Markt ist größer geworden. Im letzten Jahr haben in Rostock neun neue Burgerfilialen aufgemacht. Früher hatte jeder Stadtteil einen eigenen Imbiss, das gibt's heute nicht mehr. Dann kommt noch hinzu, dass viele Leute keinen Bock mehr darauf haben, weil es viel Arbeit ist. Ich denke, man müsste das wieder mehr fördern.Interviewer: Darf ein Imbiss teuer sein?Ben: Nein, man darf den Spaß nicht übertreiben. Man muss die goldene Mitte treffen. Bei mir gibt's für jeden was: eine Erbsensuppe für 5,60 EUR, eine Currywurst mit Pommes für einen Zehner - aber auch mal ein argentinisches Hüftsteak für 18 EUR.Interviewer: Hat sich durch Social Media etwas verändert?Ben: Auf jeden Fall, man hat eine größere Reichweite. Wir hatten vier Folgen im NDR-Fernsehen, das ging viral, die Leute standen hier Schlange wie zu DDR-Zeiten. Dadurch kamen etwa 20 Prozent neue Gäste dazu, aus dem ganzen Bundesland. Dann habe ich selbst ein Instagram-Profil aufgebaut und bei uns hängt ein QR-Code, mit dem wir Tagesgerichte, die Speisekarte und alles weitere eingeben.Interviewer: Was zeichnet deinen Imbiss aus?Ben: Qualität. Und, dass ich als der Selfmade Man bekannt bin - ich mache sehr, sehr viel selber.Interviewer: Wie kam es dazu, dass du deinen Imbiss aufgemacht hast?Ben: Ich bin gelernter Koch, meine Familie kommt aus der Gastronomie. Vor 17, 18 Jahren bin ich an diesem Grundstück - einer Kurve an einer stark befahrenen Straße - vorbeigefahren und dachte: Hier müsste eigentlich was hin. Ich habe später für den Eigentümer als Hausmeister gearbeitet, mit dem ich mich bis heute sehr gut verstehe. Irgendwann habe ich ihm die Idee vorgeschlagen, und er hat gesagt: "Ja, dann mach doch".Ich hatte schon einen alten Imbisswagen, den ich zur Werkstatt gezogen habe. Dann kam ein Sturm und hat ihn komplett zerlegt - ich musste ihn mit einem Spanngurt zusammenhalten, um ihn überhaupt zur Kurve schieben zu können. Dort habe ich alles neu aufgebaut: Wände, Fenster, Elektrik, alles selbst.Eröffnet habe ich am 22. Oktober - mitten im Winter, es kam kaum jemand. Das erste Jahr war richtig hart, mehr Ausgaben als Einnahmen. Aber ich habe immer weiter investiert, nach dem Motto: "Wer nicht investiert, verliert."Interviewer: Was bedeutet der Imbiss für dich persönlich?Ben: Alles. Das ist mein Hobby, mein Beruf, meine Lebensgrundlage - und die Zukunft für meine Kinder, die hier mit reinwachsen sollen und wollen. Wir bauen das Ganze eigentlich zu einer Art Erlebnisgastronomie aus: eine Festwiese, ein Streichelzoo, ein Wald mit eigenem Teich als Natur- und Wanderweg, ein Waldweihnachtsmarkt oder ein Wohnmobilstellplatz. Das ist für mich ein Lebenstraum.Interviewer: Gibt's einen besonderen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist?Ben: Eigentlich passiert jeden Tag etwas Neues. Gerade jetzt zum Beispiel: Ich habe meinen neuen Tresen selbst gebaut. Wenn so etwas fertig ist, stehe ich davor und das macht mich richtig glücklich.Interviewer: Was würdest du als Spezialität empfehlen?Ben: Aktuell mache ich meine Schnitzel komplett selbst, dazu Champignonrahmsauce und frische Bratkartoffeln aus der neuen Gusseisenpfanne. Aber natürlich ist die Currywurst ein Klassiker und ich mache meine Soßen selbst. Leute sagen mir, es sei die beste Currywurst, die sie je gegessen haben. Und der Burger, den ich früher nie machen wollte, ist inzwischen der Renner: mit selbst eingelegten Chilis und pinken Zwiebeln.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6339275