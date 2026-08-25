Gabler Group ging an die Börse. So hätte eine Erfolgsgeschichte wie bei STEYR Motors starten können. Ganz so ist es bisher noch nicht. Im Zuge der Zeitenwende und des anhaltenden Rüstungsbooms nutzte die Lübecker Gabler Group den Rückenwind der Verteidigungsbranche für den Schritt aufs Parkett: Im März 2026 feierte der Spezialist für maritime Sicherheitstechnologien sein Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Börse. Doch der Start verlief für Anleger bisher eher ernüchternd. Nach dem Ausgabepreis von 44,00 EUR kletterte der Titel im Premierenmonat zwar kurzzeitig auf ein Rekordhoch von 52,80 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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