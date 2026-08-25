Unterföhring (ots) -Alles wie immer beim FC Bayern? Der deutsche Rekordmeister ist bereits mit einem Titel in die neue Spielzeit gestartet. Mit dem 2:1 gegen Borussia Dortmund sicherte sich der FC Bayern live in SAT.1 den Franz Beckenbauer Supercup. Wie die Erfolgsjagd in der Bundesliga weitergeht, zeigt sich am Freitag, 28. August, zum Auftakt gegen den ambitionierten VfB Stuttgart. Für zusätzliche Fußball-Expertise sorgt dabei Jürgen Klopp: Der neue Bundestrainer ist vor Anpfiff zu Gast bei "ran Fußball" in der Allianz Arena. SAT.1 überträgt die Neuauflage des DFB-Pokalfinals 2026 ab 19:50 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Das "ran Fußball"-Team berichtet aus München.Matthias Opdenhövel moderiert die Übertragung. Europameister Markus Babbel analysiert als Experte vor Ort. Matthias Killing fängt als Reporter am Spielfeldrand die Stimmen zur Partie ein. Jonas Friedrich kommentiert das Spielgeschehen zum Anstoß um 20:30 Uhr gemeinsam mit Ex-Nationalspieler Lars Stindl. Ex-Schiedsrichter Urs Meier unterstützt mit seiner Expertise und gibt seine Einschätzung zur Spielleitung.Das Eröffnungsspiel der Bundesliga, FC Bayern München - VfB Stuttgart, am 28. August ab 19:50 Uhr, live und exklusiv in SAT.1 im Free-TV und auf Joyn.Das Spiel wird auch in Ultra-HD übertragen. Alle Informationen zum Empfang unter ProsiebenSat1.de/uhd.Pressekontakt:Hendrik HübnerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1176email: hendrik.huebner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6339359