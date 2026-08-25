Berlin (ots) -Start am 27. August 2026 / Neue Partnerschaft von BILD und Joyn im boomenden Reality-Segment / Wöchentliches Format mit den wichtigsten Reality-, Streaming- und Social-Media-Themen - moderiert von Celine Behringer"The Power", "Villa der Versuchung" oder "Promi Big Brother" - die Reality-Welt hat sich zu einem eigenständigen Medienkosmos entwickelt. Gleichzeitig werden Konflikte, Affären und Liebesgeschichten auf Instagram, TikTok, in Podcasts und Livestreams weitererzählt. Für Fans wird es dadurch immer schwieriger, den Überblick zu behalten.Diese Stories schreien nach Bündelung und Einordnung. Gemeinsam starten Deutschlands größte Medienmarke BILD und die ProSiebenSat.1-Streamingplattform Joyn am Donnerstag, 27. August 2026, die neue News-Show "Trash Table - Die Reality News-Show". Die Kooperation bringt die tägliche Reality-Expertise und Reichweite von BILD und die Reality-Programme von Joyn zusammen. Ziel ist es, die wichtigsten Entwicklungen im Reality-Kosmos Woche für Woche zu erzählen, Hintergründe zu liefern und Orientierung in einer immer komplexeren Reality-Welt zu schaffen. Moderiert wird "Trash Table" von BILD-Reporterin und Reality-Expertin Celine Behringer.Geplant sind zunächst 52 Folgen, produziert von BILD. Die aktuelle Ausgabe steht jede Woche ab Donnerstag exklusiv auf Joyn und bei BILDplus (https://www.bild.de/unterhaltung/tv-fernsehformate/trash-table-die-neuen-reality-news-bei-bild-und-joyn-6a79d7c335268e5027024892) bereit.Celine Behringer: "Reality ist laut, bunt und nie langweilig. Das Beste passiert oft erst nach der Sendung, rund um die Uhr, auf allen Kanälen. Bei 'Trash Table' schauen wir jede Woche genau hin, erzählen die Geschichten hinter den Geschichten und haben dabei ganz viel Spaß."Sebastian Kramer, Head of Video BILD: "BILD gehört seit Jahren zu den wichtigsten Anlaufstellen für Fans von Reality und Entertainment. Mit 'Trash Table' schaffen wir mit Joyn ein wöchentliches Format, das die wichtigsten Entwicklungen, Geschichten und Diskussionen aus der Reality-Welt an einem Ort bündelt, journalistisch einordnet und vor allem eines zum Ziel hat: beste Unterhaltung. Celine Behringer als Host von BILD ist dafür die ideale Besetzung."Jenny Beavers, verantwortlich für die Joyn-Programmstrategie: "Ob 'Villa der Versuchung', 'The Power', 'Dschungel Divas', 'Promis unter Palmen' oder 'Promi Big Brother' - Reality-Programme begeistern die Joyn-Userinnen. Mit 'Trash Table' bieten wir ihnen in Kooperation mit BILD zum ersten Mal ein Programm, das Woche für Woche Fakten und Gerüchte aus der Reality-Welt bündelt und mit der Expertise von Celine Behringer einordnet. Das magische TTT hat jetzt eine neue Bedeutung: 'Trash Table'-Tag heißt es donnerstags auf Joyn und bei BILD."Redaktionell konzipiert wurde "Trash Table" von BILD gemeinsam mit Celine Behringer. Die 36-jährige Reporterin gehört seit 2021 zum Team von BILD und berichtet regelmäßig über Reality-Formate, VIP-Themen und die größten Geschichten der Branche. Bekannt für ihren Witz und ihre Schlagfertigkeit, moderiert sie unter anderem das große Promi-Boxen "Fame Fighting" und begleitet Stars bei Events auf dem roten Teppich, etwa bei der TV-Gala "Ein Herz für Kinder".Mehr zu Celine Behringer hier (https://www.bild.de/unterhaltung/stars-und-leute/celine-behringer-im-steckbrief-so-tickt-die-bild-moderatorin-6655caa1b8645854e9fb83ed).Ein fester Bestandteil der Sendung ist die Kooperation mit dem Reality-Podcast "Blitzlichtgewitter". Im Talkformat "Blitzlichtgewitter Backstage" bespricht und analysiert BILD jede Woche mit der Expertise von "Blitzlichtgewitter" die wichtigsten Gerüchte, Entwicklungen und Hintergründe der Trash-TV-Woche und ordnet aktuelle Ereignisse ein.Pressekontakt:Cecilie von HeintzeSenior Manager Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 5561 7084cecilie.von-heintze@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6339387