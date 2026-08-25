Künstliche Intelligenz hält in immer mehr Branchen Einzug. Davon profitiert auch SAP. Gemeinsam mit Partnern und Kunden treibt der Softwarekonzern die Digitalisierung von Energieversorgern und dem Schiffbau voran. Zwei aktuelle Beispiele zeigen, wie KI bereits heute in der Praxis eingesetzt wird.Der technologische Wandel spielt SAP dabei direkt in die Karten. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre teils über Jahre gewachsenen IT-Landschaften zu modernisieren. Gleichzeitig steigt der Druck, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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