Nvidia wird am morgigen Mittwoch (26. August, nach US-Handelsschluss) die Zahlen für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 veröffentlichen. Die Anspannung ist jetzt schon greifbar. Wird der Tech-Gigant den gewaltigen Ansprüchen des Marktes gerecht werden? Die Zahlen werden weit in den Technologiebereich hineinwirken. Entsprechend hat dort bereits das große Zittern begonnen - so auch bei Advanced Micro Devices (AMD).AMD - Aktie gerät immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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