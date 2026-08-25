Das Schweizer Energieunternehmen Alpiq übernimmt von Eco Stor die Projektgesellschaft Eco Power One GmbH und damit den Batteriespeicher im schleswig-holsteinischen Bollingstedt. Über den Kaufpreis haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart. Eco Stor bleibt für die technische und operative Betriebsführung des Batteriespeichers mit 103 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Kapazität verantwortlich. Der Großspeicher ist seit Juni 2025 in Betrieb. Eco Stor hatte für das Projekt gemeinsam mit dem Netzbetreiber Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) nach eigenen Angaben eine der ersten flexiblen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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