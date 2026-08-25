Die Evotec-Aktie befindet sich weiterhin tief im Abwärtstrend und notiert inzwischen rund -93% unter ihrem Allzeithoch. Damit hat die Biotech-Aktie über Jahre hinweg massiv an Wert verloren. Gleichzeitig rückt mit der Marke von 3,00 € eine psychologisch wichtige Schwelle näher. Nach dem enormen Kursverlust stellt sich nun die Frage, ob hier eine Stabilisierung gelingt oder der Abverkauf noch weitergeht. Chartanalyse zur Evotec-Aktie Seit dem Rekordhoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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