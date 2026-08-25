Infineon greift nach einem Bangalore-Startup und sichert sich Zugang zu einem Milliardenmarkt rund um die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Analysten sehen einen strategisch wichtigen Schritt mit großem Potenzial. Der deutsche Halbleiter-Riese Infineon übernimmt das indische Unternehmen C2i Semiconductors aus Bangalore und baut damit seine Position im Zukunftsmarkt für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren aus. C2i entwickelt softwaredefinierte Multiphasen-Controller, intelligente Power Stages ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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