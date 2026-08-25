FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Dienstag an den Börsen zu den Gewinnern gezählt und sich von ihrer jüngsten Kursschwäche etwas erholt. Vor der Quartalsbilanz des Trendsetters Nvidia am Mittwochabend verbuchten die Papiere von Aixtron, Suss Microtec, Infineon und Jenoptik Kursgewinne zwischen 1,5 Prozent und knapp 3 Prozent.

Für den Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ging es in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent nach oben. In der Spitze waren es im Juni sogar mehr als 100 Prozent. Im Juli hatten Investoren bei den großen US-Halbleiteraktien verstärkt Kursgewinne mitgenommen. Grund waren Bedenken, ob sich die immensen Investitionen in KI letzten Endes auch in Gewinne für die Unternehmen ummünzen lassen.

Hauptantriebsfeder für die Rally ist die Halbleiternachfrage im Zusammenhang mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz. "In unserem Basisszenario dürften die Investitionen für KI robust bleiben", schrieb Chefanleger Mark Haefele von der Bank UBS. Zwar dürften die Wachstumsraten nachlassen; die großen Tech-Konzerne dürften aber weiterhin in Datenzentren, technologische Infrastruktur und KI-Anwendungen investieren.

Auf der Basis der jüngsten Prognosen der Tech-Unternehmen berechnet Haefele das Investitionsvolumen im kommenden Jahr auf 1,2 Billionen US-Dollar. Das wäre ein Drittel mehr als im laufenden Jahr. "Wir erwarten außerdem mehr Belege für eine Monetarisierung, die helfen würde, die Investitionen zu rechtfertigen", so der Chefanleger.

Aber es gebe auch Risiken. "Anzeichen für sich abschwächende Kapitalausgaben, eine schwächere Nachfrage nach KI-Infrastruktur und eine enttäuschende Monetarisierung würden Sorgen über die Nachhaltigkeit des Zyklus wecken", schrieb Haefele. Das könnte nicht nur die Technologiebranche belasten, sondern auch die Stimmung für den breiten Aktienmarkt eintrüben./bek/ajx/stk

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