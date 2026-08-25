Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH
Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,90 auf EUR 1,40.
Zusammenfassung:
Die Enapter AG hat eine umfassende strategische und finanzielle Restrukturierung beschlossen, die die Neuausrichtung des Geschäftsmodells beinhaltet, die Restrukturierung von Finanzverbindlichkeiten, eine von den Großaktionären bereitgestellte Überbrückungsfinanzierung von €3 Mio. sowie die Vorbereitung einer Kapitalerhöhung, an der sich ein strategischer Investor mit €10 - €12 Mio. zu beteiligen beabsichtigt. Die bisherige Guidance für das laufende Jahr hat das Unternehmen zurückgezogen. Wir begrüßen die Fokussierung auf die Kernkompetenz der chemischen Herstellung der für die AEM-Technologie wesentlichen Elektroden in Pisa, während die Stacks und Elektrolyseure von Partnerunternehmen hergestellt werden. Mit der geplanten Abgabe des Enapter Campus in Saerbeck (Buchwert: ca. €50 Mio.) an Patrimonium würde sich Enapter eines nicht genutzten Vermögenswertes entledigen. Dafür verzichtet Patrimonium auf einen wesentlichen Teil seiner Forderungen aus der €26 Mio. Anleihe, was Enapter zukünftig Zinsaufwendungen von €3,6 Mio. p.a. ersparen würde. Gleichzeitig würde der hohe Buchverlust (FBe: ca. €24 Mio.) das Eigenkapital (Ende 2025: €49 Mio.) empfindlich schmälern. Wir senken unsere Schätzungen für 2026E und passen sie für die kommenden Jahre an das neue Geschäftsmodell an. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von €1,40 (bisher: €1,90). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 39%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: H2O_GR-2026-08-25_DE
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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