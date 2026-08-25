Lausanne - Der Energiekonzern Alpiq erweitert sein Portfolio an Batteriespeichern. Vom deutsch-norwegischen Unternehmen Eco Stor kauft Alpiq laut eigenen Angaben einen der grössten, operativen Batterieenergiespeicher Deutschlands. Die Anlage mit einer Leistung von 103,5 Megawatt und einer Speicherkapazität von 238 Megawatt-Stunden steht in Bollingstedt im Bundesland Schleswig-Holstein, wie einer Mitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Die Anlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab