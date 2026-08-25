Aktie im Fokus: Continental | Kursentwicklung und Chartanalyse

Durch den Verkauf der Sparte ContiTech an Lone Star Funds schärft Continental sein Profil radikal und wird zum reinen Reifenhersteller.

- Continental: ISIN: DE0005439004 - WKN: 543900 - Ticker: CON

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Strategischer Wandel zum Pure-Play: Durch den Verkauf der Sparte ContiTech an Lone Star Funds schließt Continental seine Transformation ab und fokussiert sich künftig rein auf das ertragsstarke Kerngeschäft als Reifenhersteller.

Durch den Verkauf der Sparte ContiTech an Lone Star Funds schließt Continental seine Transformation ab und fokussiert sich künftig rein auf das ertragsstarke Kerngeschäft als Reifenhersteller. Attraktiver Barmittelzufluss: Der Deal bringt Continental voraussichtlich einen Netto-Cashflow von ca. 3,1 Mrd. EUR, wovon rund 2,5 Mrd. EUR als Sonderdividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen.

Der Deal bringt Continental voraussichtlich einen Netto-Cashflow von ca. 3,1 Mrd. EUR, wovon rund an die Aktionäre ausgeschüttet werden sollen. Neutrale Chartlage mit Schlüsselmarken: Die Aktie konsolidiert aktuell nahe der 70-EUR-Marke. Für neue bullische Impulse ist ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 zwingend erforderlich, während ein Unterbieten der SMA200 das Abwärtsrisiko erhöht.

Parkettgeflüster: ContiTech-Verkauf bringt Milliarden-Sonderdividende

Der Konzern hat Anfang Juli bekannt gegeben, dass nach erfolgter Zustimmung durch Vorstand und Aufsichtsrat ein Vertrag zur Veräußerung des Unternehmensbereichs ContiTech an Lone Star Funds unterzeichnet wurde. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 4,0 Mrd. EUR zuzüglich erfolgsabhängiger Komponenten von bis zu 250 Mio. EUR in den Folgejahren. Unter Berücksichtigung übertragener Netto-Verbindlichkeiten sowie Pensions- und Leasingverpflichtungen wird ein Barmittelzufluss von ca. 3,1 Mrd. EUR erwartet.

Geplant ist, davon 2,5 Mrd. EUR als Sonderdividende an die Aktionäre auszuschütten. Der Verkauf von ContiTech ist der abschließende Schritt in der strategischen Neuaufstellung - die Continental Aktie repräsentiert damit künftig einen fokussierten Pure-Play-Reifenhersteller.

Finanzzahlen H1: Der bereinigte Umsatz ging im 1. Halbjahr von 9,036 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum auf 8,8 Mrd. EUR zurück. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) stieg hingegen in den ersten beiden Quartalen von 914 Mio. EUR auf 1,093 Mrd. EUR. Der Free Cashflow verbesserte sich deutlich von -481 Mio. EUR (H1 2025) auf 103 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten 2026.

Prognose 2026: Das Management erwartet für den Continental-Konzern im Gesamtjahr 2026 einen Umsatz zwischen 13,2 Mrd. EUR und 14,2 Mrd. EUR bei einer bereinigten EBIT-Marge von 12,0 bis 13,5 Prozent....

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