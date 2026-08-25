Die Studie hebt neue Chancen für Innovationen im Lebensmittel- und Getränkebereich hervor

IFF (NYSE: IFF) ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe sowie Gesundheits- und Biowissenschaften hat eine neue Studie veröffentlicht, in der untersucht wird, wie die Anwendung von GLP-1 das Essverhalten indischer Verbraucher beeinflusst und was diese Veränderungen für die Zukunft der Innovation im Bereich Lebensmittel und Getränke bedeuten könnten. Die Studie ist die neueste in der Reihe der globalen GLP-1-Verbrauchereinblicke von IFF und folgt auf den Ausblick des Unternehmens zu den GLP-1-Verbrauchschancen für 2025.

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"Wir beobachten, dass eine Veränderung des Appetits zu einer umfassenderen Veränderung in der Beziehung der Menschen zum Essen führen kann von der Menge, die Verbraucher zu sich nehmen, bis hin dazu, wie sie auswählen, erleben und an Essensgelegenheiten teilnehmen", sagte Harsch Koshti, Regional Marketing Director bei IFF Taste für Großasien. "Für die Lebensmittelindustrie ist dies eine entscheidende Gelegenheit, diesen sich abzeichnenden Verhaltensweisen genau zuzuhören und darüber nachzudenken, wie Innovation diese Bedürfnisse erfüllen kann."

Der Bericht "Inside the India GLP-1 Consumer Journey" wurde auf dem IFF-Symposium "Eat Smart Asia: The GLP-1 Shift" in Neu-Delhi vorgestellt. Basierend auf einer unter GLP-1-Anwendern in Delhi, Mumbai und Bengaluru durchgeführten Untersuchung erforscht die Studie, wie sich veränderte Appetitgewohnheiten auf die Auswahl von Lebensmitteln, sensorische Erfahrungen, Einkaufsgewohnheiten und gesellige Essensgelegenheiten auswirken. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich eine neue Verbrauchereinstellung herausbildet. Die Teilnehmer gaben zwar an, kleinere Portionen zu essen, gehen aber gleichzeitig bewusster mit ihrer Ernährung um und legen größeren Wert auf Nährwert, Geschmack, Qualität der Zutaten und die allgemeine Zufriedenheit beim Essen. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

74 geben an, Lebensmitteletiketten sorgfältiger zu lesen als vor Beginn der GLP-1-Medikation

64 empfinden geselliges Essen zumindest gelegentlich als unangenehm

69 wählen Kokoswasser als Teil ihrer Trinkgewohnheiten

Der indische Teller wird kleiner, aber die Lust auf Essen verschwindet nicht

Die Verbraucherstudie weist auf erhebliche Veränderungen bei den Portionsgrößen alltäglicher indischer Speisen hin. So wechseln die Verbraucher beispielsweise von drei bis vier Chapatis zu einem oder zwei, von fünf oder sechs Idlis zu zwei und von 2,5 Schüsseln Reis zu einer halben Schüssel. Die Verringerung der Verzehrmenge mindert nicht die Bedeutung des Essens. Stattdessen muss jeder Bissen mehr leisten, wenn Verbraucher weniger essen was die Bedeutung von Nährstoffdichte, Geschmack, Textur und Zufriedenheit erhöht.

Untersuchungen aus dem "India GLP-1 Consumer Journey Report" von IFF ergaben zudem bemerkenswerte Veränderungen in der sensorischen Wahrnehmung, was Chancen für Lebensmittelentwickler aufzeigt, Produkte zu entwickeln, die in kleineren Portionen einen höheren Nährwert und eine verbesserte sensorische Zufriedenheit bieten. Zum Beispiel:

90 nehmen Veränderungen im Geschmack oder in der Konsistenz von Lebensmitteln wahr

50 bevorzugen eine weiche, leicht verdauliche Textur

69 wünschen sich ein ausgewogenes Geschmackserlebnis

Über die individuellen Essgewohnheiten hinaus beleuchtet die Studie die sozialen Dimensionen sich wandelnder Konsumgewohnheiten. Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie bei geselligen Essensanlässen ein gewisses Maß an Unbehagen empfinden. Die Ergebnisse des Berichts deuten darauf hin, dass viele Verbraucher weiterhin durch Teilhabe und Normalität motiviert sind. Dies eröffnet Marken Chancen, Produkte und Erlebnisse zu entwickeln, die den Verbrauchern helfen, weiterhin an vertrauten Essensanlässen teilzunehmen und sich gleichzeitig an veränderte Bedürfnisse anzupassen.

Der GLP-1-Verbraucher wird zu einem bewussteren Lebensmitteleinkäufer

Der Bericht weist auf eine deutliche Veränderung im Umgang der Verbraucher mit Lebensmittelinformationen hin 74 geben an, dass sie Lebensmitteletiketten sorgfältiger lesen als zuvor. Die genaue Prüfung erstreckt sich über den Kaloriengehalt hinaus auf Eiweiß, Zutaten sowie Angaben zu natürlichen oder konservierungsmittelfreien Produkten. Für Lebensmittel- und Getränkemarken wirft dies die allgemeine Frage auf, wie Produkte Nährwerte, Zutaten und ihren Mehrwert gegenüber Verbrauchern kommunizieren können, die zunehmend bewusst entscheiden, was auf ihren Teller kommt.

Der individuelle Speiseplan verändert sich schneller als der Einkaufskorb der Familie

Während sich die persönlichen Konsumgewohnheiten weiterentwickeln, bleiben die Kaufmuster der Haushalte relativ stabil. Unter den Befragten:

kaufen 78 weiterhin Kekse für ihren Haushalt

kaufen 71 weiterhin abgepackte Süßigkeiten und vollfette Milchprodukte

kaufen 63 weiterhin frittierte Snacks

Dies schafft für Lebensmittel- und Getränkemarken eine komplexere Herausforderung als die bloße Entwicklung "GLP-1-freundlicher" Produkte, insbesondere in einem Markt, in dem die Auswahl von Lebensmitteln nach wie vor tief in den Routinen von Haushalten und Familien verankert ist.

Die Flüssigkeitszufuhr wird bewusster

Der Wandel geht über feste Nahrung hinaus. Die Studie ergab, dass 74 die Flüssigkeitszufuhr als tägliches Wellness-Ziel betrachten, wobei viele zu Kokoswasser und elektrolythaltigen Getränken tendieren.

Der Trend unterstreicht das wachsende Interesse an Produkten, die Funktionalität, Flüssigkeitszufuhr und sensorischen Genuss vereinen, da Verbraucher bei der Auswahl ihrer Getränke immer bewusster vorgehen.

Auswirkungen auf Innovationen im Lebensmittel- und Getränkebereich

Die Untersuchung unterstreicht zudem, dass die Chancen im Zusammenhang mit GLP-1 über das Gewichtsmanagement hinausgehen. Da sich die Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf Appetit, Portionsgrößen und sensorische Erlebnisse ständig weiterentwickeln, müssen Lebensmittel- und Getränkehersteller möglicherweise überdenken, wie sie bei verschiedenen Essensgelegenheiten Ernährung, Genuss und Mehrwert bieten können.

Der Bericht von IFF mit dem Titel "Inside the India GLP-1 Consumer Journey" bietet einen ersten Einblick in sich verändernde Verbraucherverhalten und sich abzeichnende Chancen in den Bereichen Lebensmittel, Getränke und sensorische Innovation.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Die Ergebnisse basieren auf einer Verbraucherumfrage unter GLP-1-Anwendern in Delhi, Mumbai und Bengaluru und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie stellen keine medizinische, ernährungswissenschaftliche oder gesundheitsbezogene Beratung dar.

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