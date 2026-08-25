TORONTO, Kanada / 25. August 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd) freut sich, die dritte Charge von Analyseergebnissen aus seinem laufenden Bohrprogramm der Phase 2 auf dem Goldprojekt Eau Claire bekannt zu geben, das sich im Eeyou-Istchee-Territorium in der Region James Bay im Norden von Québec befindet. Das Phase-2-Programm umfasst Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 15.000 bis 25.000 Metern (m) und konzentriert sich darauf, vermutete Mineralressourcen in Mineralressourcenkategorien mit höherer Zuverlässigkeit hochzustufen.

Alle in dieser Pressemitteilung genannten Bohrungen zielten auf Gebiete ab, die derzeit als vermutete Mineralressourcen klassifiziert sind. Die Ergebnisse belegen weiterhin eine starke Kontinuität der Goldmineralisierung im gesamten Vorkommen, was die laufenden Ziele des Unternehmens zur Umwandlung der Ressourcen unterstützt.

Zu den wichtigsten Bohr-Highlights zählen:

Bohrung 26EC-125 lieferte 14,41 Gramm Gold pro Tonne (g/t) über 3,92 m und 7,74 g/t Gold über 1,96 m (Abbildung 2); dies ist das bedeutendste Ergebnis aus der dritten Analysencharge;

Bohrung 26EC-118 lieferte 4,49 g/t Gold über 2,94 m und 7,74 g/t Gold über 1,96 m, während Bohrung 26EC-129 2,07 g/t Gold über 4,94 m und 10,35 g/t Gold über 0,99 m lieferte (Abbildung 3); die Bohrungen 26EC-118 und 26EC-129 wurden innerhalb derselben mineralisierten Zone niedergebracht, die sich etwa 250 m bzw. 190 m oberhalb von Bohrung 26EC-115 befindet;

Bohrung 26EC-115 lieferte 2,88 g/t Gold über 8,00 m und 4,19 g/t Gold über 4,00 m; hierbei handelt es sich um endgültige Ergebnisse, die die zuvor gemeldeten vorläufigen Ergebnisse vervollständigen (siehe Pressemitteilung vom 13. Juli 2026); und

Bohrung 26EC-120 lieferte 5,07 g/t Gold über 6,00 m, einschließlich 10,20 g/t Gold über 1,00 m (Abbildung 4).

Im Rahmen der Phase 2 des Eau-Claire-Programms wurden 15.047 m (bzw. 35 Bohrungen) gebohrt.

"Diese neuesten Ergebnisse bestätigen weiterhin die Kontinuität und Qualität der Mineralisierung, während wir daran arbeiten, die vermuteten Mineralressourcen in Mineralressourcenkategorien mit höherer Zuverlässigkeit umzuwandeln", kommentierte Tim Clark, CEO von Fury. "Die Kontinuität der Mineralisierung über mehrere Zonen hinweg in Kombination mit mehreren hochgradigen Abschnitten stärkt unser Vertrauen in die Lagerstätte Eau Claire weiter, während wir auf die Vormachbarkeitsstudie im Jahr 2027 zusteuern."

Tabelle 1: Aktuelle Bohr-Highlights

Bohrung Nr. Von Bis Durchteufte Mächtigkeit(m) Wahre Mächtigkeit (m) Au (g/t) 26EC-115 650,5 651,5 1,0 1,00 4,54 660,5 662,0 1,5 1,50 3,21 699,5 700,5 1,0 1,00 7,16 703,0 707,0 4,0 4,00 1,47 715,0 723,0 8,0 8,00 2,88 726,0 730,0 4,0 4,00 4,19 26EC-117 341,5 343,0 1,5 1,45 2,98 361,0 362,5 1,5 1,45 5,27 422,5 424,0 1,5 1,46 1,61 26EC-118 20,5 22,0 1,5 1,44 3,73 310,0 313,0 3,0 2,94 4,49 316,0 318,5 2,5 2,45 2,35 323,0 325,0 2,0 1,96 7,74 26EC-120 203,5 204,5 1,0 1,00 2,84 287,0 293,0 6,0 6,00 5,07 302,0 303,0 1,0 1,00 10,20 371,5 373,0 1,5 1,50 1,34 383,5 384,5 1,0 1,00 4,53 26EC-121 271,5 273,0 1,5 1,44 4,38 309,0 310,5 1,5 1,44 1,98 316,5 319,5 3,0 2,89 2,42 373,0 374,5 1,5 1,45 1,82 26EC-125 332,0 333,0 1,0 0,98 2,48 347,0 351,0 4,0 3,92 14,41 365,0 367,0 2,0 1,96 7,74 382,5 384,5 2,0 1,96 3,12 415,5 417,0 1,5 1,48 3,91 443,0 444,5 1,5 1,48 1,44 26EC-127 325,5 326,5 1,0 0,99 9,84 343,0 345,0 2,0 1,97 4,10 377,5 378,5 1,0 0,99 2,96 385,5 387,5 2,0 1,98 4,45 26EC-128 317,5 318,5 1,0 0,99 3,85 26EC-129 367,0 372,0 5,0 4,94 2,07 377,0 378,0 1,0 0,99 3,94 396,0 397,0 1,0 0,99 10,35 420,0 421,0 1,0 0,99 2,19 431,0 432,0 1,0 0,99 2,33

Die Bohrungen der Phase 2 zielen darauf ab, die vermuteten Mineralressourcen in Mineralressourcenkategorien mit höherer Zuverlässigkeit umzuwandeln und die angedeutete Mineralressource zu erweitern. Bis dato wurden 35 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 15.047 Metern niedergebracht, von denen fünf Bohrungen aufgegeben wurden. Derzeit liegen Analyseergebnisse für 22 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 11.423 Metern vor.

Abbildung 1: Längsschnitt der Lagerstätte Eau Claire mit Blickrichtung Norden, der die Lage der fertiggestellten und aktuellen Bohrungen im Verhältnis zum Blockmodell zeigt.

Abbildung 2: Eau Claire - Sektion 26EC-125 und 26EC-127.

Abbildung 3: Sektion 26EC-115, 26EC-117, 26EC-118, 26EC- und 26EC-129

Abbildung 4: Eau Claire - Sektion 26EC-120

Valérie Doyon, P.Geo., VP, Geologie bei Fury, ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der kanadischen Offenlegungsvorschriften für Mineralprojekte (Instrument 43-101) und hat die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Offenlegung zu Probenahme und Analyse

Die Analyseproben für das Bohrprogramm wurden entnommen, indem Bohrkerne mit einem HQ- Durchmesser (63,5 mm) von vor Ort in zwei gleiche Hälften gesägt wurden; eine Hälfte wurde zur Aufbereitung und Analyse an ALS Chemex in Val D'or, Quebec, Kanada, geschickt. Alle Proben mit einem Nenngewicht von 50 g wurden mittels Brandprobe und anschließender Atomabsorptionsspektrometrie (Au-AA24) sowie mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses und anschließendem ICP-AES/ICP-MS-Verfahren zur Mehrfachelementanalyse (ME-MS61) untersucht. In Fällen, in denen die Au-AA24-Ergebnisse über 10 ppm lagen, wurden die Proben mit einem Nenngewicht von 50 g erneut mittels Brandprobe und anschließendem Gravimetrieverfahren (Au-GRA22) analysiert. QA/QC-Programme unter Verwendung von internen Standardproben und Blindproben, Feld- und Laborduplikaten sowie Laborstandards und Blindproben weisen auf eine insgesamt gute Genauigkeit und Präzision hin.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein finanzstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % im Besitz befindliches Goldprojekt Eau Claire in Richtung Entwicklung vorantreibt. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. und wird von einem Managementteam und einem Board of Directors geleitet, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können. Fury beabsichtigt, sein Goldportfolio durch rigorose Projektevaluierung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards für Unternehmensführung, Umweltverantwortung, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

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Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich auf die zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und können weitere Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten darstellen. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Informationen zum laufenden Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Projekt Eau Claire.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getätigt wurden, angemessen waren, kann das Unternehmen keine Gewissheit geben, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als im Wesentlichen richtig erweisen werden. Die Mineralienexploration ist ein risikoreiches Unternehmen.

Die Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresbericht und im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Jahr sowie in den nachfolgenden, bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung (www.sedarplus.ca) und im Jahresbericht des Unternehmens (www.sec.gov) beschrieben sind. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus unsicher sind.

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