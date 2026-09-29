Gold steht für Zuverlässigkeit

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Rekordzuflüsse in Gold-ETFs stützen den Markt, während Cariboo und Eau Claire ihre nächsten Meilensteine ansteuern.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Gold Group Inc. und Fury Gold Mines Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 29.09.2026, 12:10 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Goldman Sachs Research prognostiziert für Ende 2026 einen Goldpreis von 4.900 US-Dollar je Unze. Goldmans Modell schätzte die Zentralbankkäufe im Juli auf 44 Tonnen, saisonbereinigt lag der Dreimonatstrend bei 91 Tonnen pro Monat. Im August flossen laut World Gold Council 18 Milliarden US-Dollar in Gold-ETFs, deren Bestände somit um 121 Tonnen auf den Rekord von 4.189 Tonnen stiegen.

Der Technologiesektor ist zwar ein kleiner Goldabnehmer, 2025 entfielen jedoch 323 Tonnen Gold auf ihn - nahezu unverändert zum Vorjahr. KI-bezogene Anwendungen stützen die Nachfrage, bislang aber ohne deutliches Wachstum im Sektor insgesamt. Die Minenproduktion erreichte 2025 nach WGC-Schätzung mit 3.672 Tonnen einen Rekord. Anleger- und Zentralbankkäufe stützen die Nachfrage.

Osisko Gold Group (vormals Osisko Development) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ - entwickelt das zu 100 Prozent eigene Cariboo-Projekt in British Columbia. Die wesentlichen Genehmigungen liegen nach Unternehmensangaben vor, für die Stromtrasse und weitere Routinefreigaben stehen noch Genehmigungen aus. Erste Bauarbeiten laufen. Den ersten Goldguss plant das Unternehmen für Q1-2029, den kommerziellen Produktionsstart für H2-2029. Vorläufige interne Modellabgleiche zu zwei Lowhee-Teilbereichen deuten auf mehr Goldunzen hin, sind aber keine aktualisierte Ressourcenschätzung. Ziel ist der Aufbau eines mittelgroßen Goldproduzenten.

Fury Gold Mines - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ - verfügt in Québec über ein Portfolio von mehr als 157.000 Hektar mit Gold- und Kritische-Mineralienprojekten. Das Unternehmen sieht sich für seine Explorationsprogramme 2026 nach eigenen Angaben finanziert. Bei Eau Claire meldete Fury aus einem Infill-Bohrloch 14,41 g/t Gold über 3,92 m, die Ergebnisse sollen die Vor-Machbarkeitsstudie unterstützen. Die zuvor gehaltenen 11,3 Millionen Dolly-Varden-Aktien wurden infolge der Fusion in Aktien von Contango Silver & Gold umgetauscht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -) und Osisko Gold Group (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-group-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen - soweit angegeben - auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

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Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Fury Gold Mines, Osisko Gold Group, Intro-Bild: Osisko Gold Group

https://furygoldmines.com/fury-reports-infill-drill-results-returns-high-grade-at-eau-claire-including-14-41-g-t-over-3-92-metres; https://www.kitco.com/news/article/2026-09-23/gold-price-will-hit-4900oz-2026-strong-sovereign-demand-china-buys-75-more; https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2025; https://www.gold.org/goldhub/research/gold-etfs-holdings-and-flows/2026/09; https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Redaktionsstand, Quellenbewertung und technische Angaben

Redaktionsstand: 28.09.2026. Marktangaben des World Gold Council und Unternehmensangaben sind den jeweiligen Quellen zugeordnet. SRC hat die geologischen, technischen, metallurgischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Projektangaben nicht eigenständig geprüft und keine Ressourcenschätzung oder Projektbewertung erstellt. Die Unternehmensmitteilungen nennen Scott Smith, P.Geo. (Osisko), und Valérie Doyon, P.Geo. (Fury), als Qualified Persons, die die jeweiligen technischen Angaben geprüft und freigegeben haben. Diese Prüfungen gelten nicht als Prüfung oder Freigabe dieses SRC-Beitrags.

Entgelt und Interessenkonflikte

Die entgeltlichen IR-Beraterverträge mit beiden genannten Unternehmen sind offengelegt; eine Vergütungshöhe wird hier nicht angegeben. Die Autorin erklärt, zum Redaktionsschluss keine Positionen in den besprochenen Emittenten zu halten. SRC hat keine eigene Netto-Positionen an den besprochenen Unternehmen. Nach SRC-Angaben hält keiner der beiden Emittenten mindestens 5 Prozent an SRC.

Information und Risiken

Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information. Er ist keine individuelle Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten; persönliche Anlageziele und finanzielle Verhältnisse werden nicht berücksichtigt. Aktien von Explorations- und Bergbauunternehmen sind spekulativ; ein Totalverlust ist möglich. Bohrergebnisse belegen für sich weder wirtschaftlich gewinnbare Reserven noch einen wirtschaftlichen Abbau. Projektzeitpläne, Kosten, Genehmigungen und Finanzierungen beruhen auf Annahmen und können sich wesentlich ändern; insbesondere sind Teile der von Osisko genannten Finanzierungsquellen noch bedingt. Rohstoffpreise, Wechselkurse, Geologie, Metallurgie, Umweltauflagen und Bauausführung können Ergebnisse verändern oder Projekte verzögern beziehungsweise verhindern.

Haftung, externe Links und Anbieter

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