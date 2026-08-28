IM FOKUS: GoldMining und Fury Gold: Jetzt zählen Bohrergebnisse und Studien

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Fury verdichtet 'Eau Claire' und arbeitet auf die PFS hin. GoldMining rückt São Jorge in den operativen Fokus und hält weiteren Beteiligungshebel auf Whistler. Lithium und Antimon ergänzen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoldMining Inc. und Fury Gold Mines Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoldMining Inc. und Fury Gold Mines Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 28. August 2026 · 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Gold um 4.600,- USD: Rückenwind für Entwickler mit Lithium- und Antimon-Verstärkern! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Gold-Spotpreis erholte sich jüngst bis auf fast 4.700,- USD je Feinunze und damit auf den höchsten Stand seit dem 14. Mai. Nach Angaben des World Gold Council reagierten Renditen, US-Dollar und Gold deutlich auf die am 19. August angekündigte Ausweitung der Rückkäufe länger laufender US-Staatsanleihen, Gold legte unmittelbar um rund 3% zu.

Für Goldentwickler verbessert das Preisniveau die Ausgangslage. Aus redaktioneller Sicht sollten höhere Metallpreise die Sensitivität von Studien und die Finanzierungsperspektive aufhellen. Entscheidend bleiben jedoch Ressourcenqualität, technische Umsetzbarkeit, Genehmigungen,Kapitalzugang und Kosten. Auch Zinsen, US-Dollar und Gewinnmitnahmen können den Sektor kurzfristig belasten.

5-Tage-Performance im Vergleich: Gold, Silber und S&P 500

Quelle: Seeking Alpha; Eigene Darstellung

Zwei Wege, ein gemeinsamer Treiber!

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) setzt auf einen klaren Entwicklungspfad bei "Eau Claire': "Infill'-Bohrungen, Ressourcenumwandlung und technische Arbeiten sollen die Grundlage für die Vormachbarkeitsstudie verbreitern. GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) kombiniert ein breites, zu 100% gehaltenes Projektportfolio mit strategischen Beteiligungen. São Jorge ist der operative Prüfstein, Whistler der indirekte Beteiligungshebel. Crucero und Ninaaskumuwin erhöhen die Optionalität, sind aber noch keine Produktionsgeschichten.

Fury Gold: "Infill'-Bohrungen sollen "Eau Claire' berechenbarer machen!

14,41 g/t Gold über eine gemeldete Bohrlänge von 3,92 m markieren das jüngste Ergebnis. Der Abschnitt stammt aus Bohrloch 26EC-125 und wurde am 25. August 2026 gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren in "Phase 2' insgesamt 35 Bohrungen über rund 15.047 m abgeschlossen, für 22 Bohrungen über 11.423 m lagen Analysen vor, fünf Bohrungen wurden aufgegeben. Das nach Unternehmensangaben 15.000 bis 25.000 m umfassende Programm zielt vor allem auf die Umwandlung "abgeleiteter'-Ressourcen in höher verlässliche Kategorien.

Bohrloch 26EC-115 hatte im Juli bereits 7,01 g/t Gold über 21,0 m geliefert, einschließlich 10,27 g/t über 11,0 m. Fury bezeichnete den Abschnitt als den bis dahin höchsten Gehalt über eine vergleichbare wahre Mächtigkeit bei "Eau Claire'. Die beiden Resultate unterstützen die geologische Arbeit, erst eine aktualisierte Ressource und weiterführende Studien können daraus jedoch einen belastbareren Projektnachweis machen.

Quelle: Fury Gold Mines

"Eau Claire': Die "PEA' setzt den wirtschaftlichen Referenzrahmen!

Die "PEA' modelliert bei 2.400,- USD Gold einen "NPV' nach Steuern (5%) von 554 Mio. CAD und einen "IRR' von 41%. Hinzu kommen rund 76.000 Unzen durchschnittliche Jahresproduktion über elf Jahre, anfängliche Investitionen von 217 Mio. CAD und Gesamtförderkosten ("AISC') von 1.140,- USD je Unze. Die Studie vom 2. September 2025 sieht überwiegend Untertagebau sowie zwei kleine Tagebaue vor. Es handelt sich um ein Studienergebnis, nicht um eine Produktionsprognose.

Quelle: Fury Gold Mines

Der nächste Qualitätssprung soll 2027 mit der Vormachbarkeitsstudie kommen. Fury hat SGS und BBA mit den Arbeiten beauftragt; der CEO nennt 2027 als Ziel. Die PEA ist vorläufig, enthält 24% "abgeleitete'-Ressourcen im Minenplan und begründet keine Mineralreserven. Geotechnik, Metallurgie, Genehmigungen, Unterstützung betroffener First Nations, Finanzierung und Kosten könnten die Ergebnisse natürlich verändern.

Quelle: Fury Gold Mines

"Ninaaskumuwin': Lithium als frühe Zusatzoption!

Ein SC6-Spodumenkonzentrat bei 76,66% Lithiumausbeute liefert ein technisch interessantes Frühsignal. Bei der zu 100% gehaltenen Entdeckung auf "Elmer East' enthielten 85 analysierte Proben bis zu 42% Spodumen, die Li2O-Gehalte reichten von 0,02% bis 3,71%. Eine einstufige Dichtemedientrennung erreichte nach Unternehmensangaben zudem 22,97% Massenausbeute.

Das Marktpotenzial ist erheblich, der Projektnachweis steht jedoch noch aus. Wood Mackenzie modelliert für 2050 - abhängig vom Transformationspfad - eine Nachfrage von 5,6 bis 13,2 Mio. t Lithiumcarbonat-Äquivalent. Das Defizit ab 2028 und die zusätzliche Angebotslücke von 8,5 Mio. t bis 2050 gelten nur im Net-Zero-Szenario.

Quelle: Wood Mackenzie; Eigene Darstellung

Für "Ninaaskumuwin' liegen bislang weder Mineralressource noch Wirtschaftlichkeitsstudie, Genehmigungen oder Abnahmevereinbarungen vor.

GoldMining: "São Jorge' wird zum operativen Prüfstein!

"São Jorge' liefert den klarsten wirtschaftlichen Referenzwert im GoldMining (WKN: A2DHZ0)-Portfolio. Die im Juli eingereichte "PEA' modelliert bei 3.500,- USD Gold einen NPV nach Steuern (5%) von 532 Mio. USD, eine IRR von 42,4%, durchschnittlich 51.250 Unzen Jahresproduktion über 10,6 Jahre und anfängliche Investitionen von rund 202 Mio. USD. Diese Werte stammen aus einer vorläufigen Studie, die "abgeleitete'-Ressourcen enthält, sie sind keine Produktions- oder Ergebnisprognose.

Quelle: GoldMining Inc.

"Crucero': Antimon macht den strategischen Wert greifbarer!

Die Ressourcenschätzung macht Antimon bei "Crucero' erstmals quantitativ sichtbar. Mit Stichtag 4. Februar 2026 weist sie bei einem "Cut-off' von 0,30 g/t AuEq 42,707 Mio. t "angezeigte'-Ressourcen mit 1,26 g/t AuEq sowie 34,882 Mio. t "abgeleitete'-Ressourcen mit 0,93 g/t AuEqaus. Darin enthalten sind rund 51.000 t beziehungsweise 37.000 t Antimon. Nach Unternehmensangaben trägt Antimon etwa 25% der "angezeigten' und 29% der "abgeleiteten' AuEq-Unzen bei. Ressourcen sind keine Reserven und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit.

Quelle: GoldMining Inc.

Der strategische Reiz liegt weniger im Nachfragewachstum als in der konzentrierten Versorgung. S&P Global schätzt, dass chinesisch und russisch kontrollierte Betriebe rund 80% des weltweiten Minenangebots und 81% der Verarbeitungskapazität stellen. Die globale Nachfrage soll im Modell nur leicht von rund 179.000 t im Jahr 2025 auf etwa 183.000 t im Jahr 2035 steigen.

"Crucero' ist damit eine strategische Option - aber kein kurzfristiger Produktionskatalysator. GoldMining erklärt auf seiner Projektseite, derzeit keine physischen Arbeiten auf der Liegenschaft zu planen. Für eine mögliche Entwicklung wären zusätzliche technische Arbeiten, Metallurgie, Genehmigungen, Finanzierung und ein tragfähiger Absatzweg erforderlich.

Quelle: S&P Global; Eigene Darstellung

"Whistler': 2,04 Mrd. USD NPV in der "PEA' - indirekt über U.S. GoldMining!

GoldMining hielt Ende Juni 2026 rund 74% an U.S. GoldMining, dem 100%-Eigentümer von "Whistler'. Die "PEA' für das Gold-Kupfer-Projekt in Alaska modelliert bei 3.200 USD Gold, 4,50 USD Kupfer und 37,50 USD Silber einen NPV nach Steuern (5%) von 2,04 Mrd. USD, eine IRR von 33% und 2,1 Jahre Amortisationszeit. Das anfängliche Kapital wird auf rund 1,3 Mrd. USD geschätzt.

Quelle: U.S. GoldMining

Das laufende Bohrprogramm soll die nächsten überprüfbaren Datenpunkte liefern. Über 14,6 Jahre modelliert die "PEA' rund 2,6 Mio. Unzen Gold, 592 Mio. Pfund Kupfer und 6,9 Mio. Unzen Silber. Das sind Ergebnisse einer vorläufigen Studie, keine Produktionsprognose. U.S. GoldMining startete im Juli 2026 ein mindestens 6.000 m umfassendes Kernbohrprogramm an acht bis zehn priorisierten Zielen. Analyseergebnisse und weitere Studien könnten die Beteiligungsstory von GoldMining konkretisieren.

Fazit: Rückenwind trifft auf überprüfbare Meilensteine!

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) bietet mit "Eau Claire' den geradlinigeren kurzfristigen Entwicklungspfad. Ausstehende Phase-2-Analysen, die angestrebte Ressourcenumwandlung und die "PFS' 2027 könnten die Datengrundlage schrittweise belastbarer machen. "Ninaaskumuwin' verbreitert die Rohstoffoption, bleibt aber eine frühe Entdeckung, bisher ohne Ressource oder Wirtschaftlichkeitsstudie.

GoldMining (WKN: A2DHZ0) setzt auf mehrere Wertträger - mit "São Jorge' als kurzfristigem Schwerpunkt. "Whistler' bietet einen indirekten Beteiligungshebel, "Crucero' strategische Antimon-Optionalität. Diese Breite eröffnet Chancen, erhöht aber die Abhängigkeit von Partnergesellschaften und Kapitalmärkten. Für die beschriebenen Projekte liegen weder Bauentscheidung noch gesicherte Gesamtfinanzierung vor.

Positiv ist: Beide Unternehmen verfügen über konkrete und nachprüfbare Katalysatoren. Ein anhaltend hoher Goldpreis könnte die Wahrnehmung der Studienwerte unterstützen.

Vier Wegmarken erzählen die weitere Investmentstory: Furys ausstehende "Eau-Claire'-Analysen, die für 2027 angestrebte "PFS', GoldMinings Fortschritte bei "São Jorge' und die Resultate des "Whistler'-Bohrprogramms 2026. Es bleibt spannend, bei beiden Unternehmen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Primär- und Marktdaten: World Gold Council, 21./25.08.2026 · Reuters, 25./26.08.2026 · Fury - Bohrergebnisse 25.08.2026 · Fury - Eau-Claire-PEA 02.09.2025 · Fury - PFS-Arbeiten 09.06.2026 · Fury - Ninaaskumuwin 23.06.2026

Unternehmens- und Studienquellen: GoldMining - São Jorge 22.07.2026 · GoldMining - Halbjahresupdate 25.06.2026 · GoldMining - Crucero 17.02.2026 · U.S. GoldMining - Whistler-PEA 23.03.2026 · Wood Mackenzie - Lithium ETO 03.03.2026 · S&P Global - Antimony Report 08/2026; Intro-Bild: Fury Gold Mines

Redaktionsstand/Methodik: 26. August 2026. Auswertung öffentlich zugänglicher Unternehmensmeldungen, technischer Berichte/PEAs, Projektseiten und Marktquellen; qualitative redaktionelle Einordnung, keine eigene technische Validierung und kein Kurs- oder Bewertungsmodell. Aussagen wurden nach Tatsachen, Studienergebnissen, Unternehmenszielen und redaktionellen Einschätzungen getrennt. Kein regelmäßiges Update vorgesehen; erkannte wesentliche Fehler sollen vor weiterer Verbreitung korrigiert werden. Die Fassung wurde ohne Managementcheck der Emittenten erstellt.

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Auftrag/Vergütung/Interessen: Die Veröffentlichung erfolgt im Auftrag von GoldMining Inc. und Fury Gold Mines Ltd. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Emittenten entgeltliche IR-Beratungsverträge. JS Research GmbH erhält für Erstellung und Verbreitung ein monetäres Entgelt von SRC; die Höhe ist nicht Bestandteil dieser Veröffentlichung. JS Research GmbH unterhält nach den bereitgestellten Angaben kein direktes Beratungsmandat mit den Emittenten. Jörg Schulte, JS Research GmbH oder deren Mitarbeiter halten zum Veröffentlichungszeitpunkt keine Aktien von GoldMining Inc., jedoch Aktien von Fury Gold Mines Ltd.; keine mitgeteilte eigene Long- oder Short-Netto-Position erreicht 0,5%. Künftige Geschäfte in den genannten Wertpapieren oder darauf bezogenen Derivaten sind möglich. Eine Beteiligung der Emittenten von mindestens 5% an JSR/SRC besteht nach den bereitgestellten Angaben nicht. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen nicht. Diese Umstände begründen Interessenkonflikte und können die Objektivität beeinflussen.

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