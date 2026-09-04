Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.09.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin · +++ Goldmarkt: Strategische Nachfrage bleibt ein Faktor +++ Gold erfüllt im globalen Finanzsystem mehrere Funktionen. Es wird von Zentralbanken als Reserve gehalten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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