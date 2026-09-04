Zentralbankkäufe und Investitionsnachfrage stützen das Marktumfeld. GoldMining mit breiter Ressourcenbasis und PEAs und Southern Cross mit neuen Hochgradbohrungen und entsprechendem Potenzial.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 04.09.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

+++ Goldmarkt: Strategische Nachfrage bleibt ein Faktor +++

Gold erfüllt im globalen Finanzsystem mehrere Funktionen. Es wird von Zentralbanken als Reserve gehalten und von Investoren zur Diversifikation genutzt. Der World Gold Council beziffert die durchschnittlichen Zentralbankkäufe der vergangenen vier Jahre auf rund 1.000 Tonnen jährlich - doppelt so viel wie im Durchschnitt des vorangegangenen Jahrzehnts. Im zweiten Quartal 2026 kamen netto 289 Tonnen hinzu.

Damit bleibt die Nachfrage strukturell relevant, auch wenn der Goldpreis kurzfristig auf Zinsen, US-Dollar sowie Konjunktur- und geopolitische Nachrichten reagieren kann. Für Goldunternehmen ist das Umfeld grundsätzlich unterstützend.

GoldMining: Ressourcen, Studien und Bilanz geben die Richtung vor

GoldMining Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/play/goldmining-mit-hammer-pea-fuer-la-mina-18-mrd-npv-bei-spotpreisen/ - verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in den Amerikas. Nach dem Unternehmensupdate vom 25. Juni 2026 umfasst die globale Ressourcenbasis mittlerweile 13,1 Mio. oz AuEq an "gemessenen und angezeigten" sowie weitere 9,0 Mio. oz AuEq an "vermuteten". Zudem meldete das Unternehmen keine Schulden, rund 185 Mio. US-Dollar an Barmitteln und börsennotierten Wertpapieren. GoldMining hält zudem rund 74% an U.S. GoldMining, dem Eigentümer des Whistler-Projekts in Alaska.

La Mina in Kolumbien ist der aktuell am weitesten vorangeschrittene wirtschaftliche Datenpunkt. Die aktualisierte PEA mit Stichtag 22. April 2026 modelliert im Basisszenario bei 3.500 US-Dollar je Unze Gold einen Nachsteuer-NPV5 von 1,0 Mrd. US-Dollar und eine Nachsteuer-IRR von 32,2%. Das Studienmodell sieht 523 Mio. US-Dollar Anfangskapital, eine Amortisation von rund 2,7 Jahren, 152.400 oz AuEq durchschnittliche Jahresproduktion in den ersten fünf Jahren, 1.045 US-Dollar AISC je Unze Gold und 11,2 Jahre Minenlaufzeit vor.

São Jorge in Brasilien ergänzt diese Entwicklung um einen zweiten aktuellen Wirtschaftlichkeitsanker. Die im Juli eingereichte technische Studie mit PEA und Stichtag 9. Juni 2026 weist im Basisszenario bei 3.500 US-Dollar je Unze Gold einen modellierten Nachsteuer-NPV5 von 532 Mio. US-Dollar und eine Nachsteuer-IRR von 42,4% aus. Das Anfangskapital wird mit 202 Mio. US-Dollar einschließlich 25% Contingency angesetzt. Die PEA modelliert durchschnittlich 51.250 oz Gold pro Jahr über 10,6 Jahre und AISC von 1.464 US-Dollar je Unze. Das Unternehmen plant, das Projekt mit einer Vormachbarkeitsstudie und Genehmigungsarbeiten weiter zu de-riskieren.

Southern Cross: Hochgradige Bohrdaten aus Sunday Creek

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/play/top-nachrichten-von-endeavour-silver-und-southern-cross-gold/ - konzentriert sich auf das zu 100% eigene Sunday-Creek-Gold-Antimon-Projekt rund 60 km nördlich von Melbourne in Victoria. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass die Bohrkampagne weiterhin hochgradige Zonen in der Tiefe und zusätzliche Mineralisierung im Osten testet.

Die am 2. September veröffentlichten Ergebnisse liefern einen markanten neuen Datenpunkt: Das Bohrloch SDDSC222W1 durchteufte 0,6 m mit 993,2 g/t AuEq ab 808,5 m Bohrlochtiefe - davon 972,0 g/t Gold und 8,9% Antimon. Der Abschnitt liegt nach Unternehmensangaben rund 620 m unter der Oberfläche und zählt zum neuntbesten zusammengesetzten Abschnitt des Projekts. Im selben Ergebnispaket lieferte SDDSC227 5,1 m mit 27,2 g/t AuEq, einschließlich 2,6 m mit 51,1 g/t AuEq.

Die Ergebnisse bauen auf dem am 25. August gemeldeten Abschnitt in der Zone Rising Sun auf. SDDSC230 ergab 0,3 m mit 1.466,7 g/t AuEq, davon 1.466,4 g/t Gold und 0,1% Antimon, worin zudem 0,1 m mit 4.500,8 g/t AuEq enthalten waren.

Das Unternehmen hält den technischen Takt hoch. Seit Ende 2020 wurden nach Unternehmensangaben 283 Bohrlöcher mit insgesamt 136,9 km veröffentlicht. Das laufende Programm umfasst 200.000 m bis zum ersten Quartal 2027. Zum jüngsten Update standen Ergebnisse aus 72 Bohrlöchern noch aus, während 11 Bohrgeräte im Einsatz waren. Parallel wird der Explorationsstollen vorangetrieben. Nach Fertigstellung könnte er die Zahl der verfügbaren Bohrgeräte Über- und Untertage erhöhen.

Fazit:

Das Marktumfeld liefert Gold weiterhin einen nachvollziehbaren strukturellen Nachfrageimpuls. GoldMining verfügt über die Kombination aus einer großen Ressourcenbasis, zwei aktuellen PEAs, rund 185 Mio. US-Dollar an Barmitteln und börsennotierten Wertpapieren sowie einer strategischen Beteiligung an U.S. GoldMining. Southern Cross ergänzt das Bild mit wiederholten hochgradigen Gold-Antimon-Bohrungen, einem laufenden Großprogramm und dem Ausbau des Zugangs zu tieferen Zonen.

Glück auf und viele Grüße

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen und Methodik

Quellen: WGC Zentralbank-Umfrage · WGC Nachfrage Q2 · GoldMining Update · La Mina PEA · São Jorge PEA · Southern Cross 02.09. · Southern Cross 25.08. · BCSC Promotional Communications · Art. 20 MAR

Methodik/Annahmen: Die Darstellung beruht auf den genannten Unternehmensmitteilungen, technischen beziehungsweise wirtschaftlichen Studien sowie der Marktanalyse des World Gold Council. Unternehmensangaben, Bohrergebnisse, Ressourcen und PEA-Kennzahlen werden als solche wiedergegeben. Es wurde kein eigenes Kurs-, DCF-, Ressourcen- oder Bewertungsmodell erstellt und keine unabhängige technische Prüfung vorgenommen. AuEq-Angaben und Studienwerte beruhen auf den jeweiligen Unternehmensdefinitionen und Annahmen; Prognosen und Ziele können sich ändern.

Disclaimer und Offenlegung

Werbung und redaktionelle Einordnung: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Anzeige beziehungsweise Marketingmitteilung. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse und stellt keine Anlageberatung, Anlageempfehlung, Aufforderung zur Abgabe eines Angebots sowie kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine individuelle Prüfung von Anlagezielen, finanziellen Verhältnissen oder Risikotragfähigkeit findet nicht statt.

Auftraggeber, Autorenprofil und Zeitpunkt: Auftraggeber sind GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Der Beitrag wird unter dem Autorenprofil der Swiss Resource Capital AG veröffentlicht; Ersteller und Verbreiter ist die SRC swiss resource capital AG, Autor ist ein freier Journalist.

Vergütung und Interessenkonflikte: SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden genannten Unternehmen entgeltliche IR-/Kommunikationsverträge und verbreitet den Beitrag in deren Auftrag. Nach den vorliegenden Angaben hält SRC jeweils eine Netto-Position von weniger als 0,5% am betreffenden Emittenten. Eine Beteiligung eines der beiden Emittenten von mindestens 5% an SRC ist nicht bekannt. Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an keinem der beiden Unternehmen Aktien, Optionen, Warrants, sonstige Derivate oder direkte Leerverkaufspositionen.

Unternehmensprüfung: GoldMining Inc. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. haben den Beitrag vor Veröffentlichung weder fachlich geprüft noch freigegeben. Unternehmensangaben, technische Studien, Bohrergebnisse, Prognosen und Ziele werden als solche bezeichnet. Die redaktionelle Prüfung ersetzt keine eigene technische, rechtliche oder finanzielle Prüfung.

Risiken: Investments in Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind spekulativ. Erhebliche Kursverluste bis hin zum Totalverlust sind möglich. Wesentliche Risiken umfassen insbesondere Metallpreis-, Währungs-, Markt-, Liquiditäts-, Finanzierungs-, Verwässerungs- und Verschuldungsrisiken sowie Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Ressourcen-, Reserven-, Genehmigungs-, Umwelt-, Infrastruktur-, indigene-Rechte-, Bau-, Kosten-, Lieferketten-, Betriebs- und Ausführungsrisiken. Eine PEA ist vorläufig; Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Bohrergebnisse sind punktuelle Ergebnisse und lassen nicht ohne Weiteres auf eine Ressource, Reserve, Wirtschaftlichkeit oder die wahre Mächtigkeit schließen. Frühere Kurs- oder Unternehmensentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

Technische Angaben und zukunftsgerichtete Aussagen: Technische und wirtschaftliche Angaben stammen aus Unternehmensmitteilungen, technischen Berichten und Studien nach den jeweils genannten Standards, insbesondere NI 43-101 und - soweit von Southern Cross verwendet - JORC. Diese Standards und Definitionen sind nicht ohne Weiteres mit US-amerikanischen oder anderen Berichtssystemen vergleichbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken; tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Transparenz und Rechtsordnung: Die Offenlegung ist auf eine klare Kennzeichnung der Werbung und wesentlicher Interessenkonflikte ausgerichtet und orientiert sich, soweit einschlägig, an den Transparenzanforderungen des Art. 20 MAR sowie an den von der British Columbia Securities Commission veröffentlichten Grundsätzen für Promotional Communications. Eine Prüfung, Erlaubnis oder Billigung dieses Beitrags durch die BaFin oder die BCSC wird damit nicht behauptet. Der Beitrag ist für die deutschsprachige Veröffentlichung bestimmt und stellt kein Angebot in Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot unzulässig wäre.

Quellen, Aktualität und Haftung: Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Redaktionszeitpunkt für zuverlässig erachtet wurden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird trotz sorgfältiger Recherche keine Gewähr übernommen. Eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Verlinkte externe Inhalte verantworten ausschließlich deren Betreiber; für sie wird keine Haftung übernommen. Es besteht kein Beratungs-, Vermögensverwaltungs- oder sonstiger Anlagevertrag. Es besteht keine Pflicht zur laufenden Aktualisierung. Ergänzend gilt der vollständige Hinweis unter https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Einsatz KI-gestützter Systeme: Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Überarbeitung können KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt werden. Die veröffentlichten Inhalte werden vor Veröffentlichung einer substanziellen menschlichen und redaktionellen Prüfung unterzogen; die redaktionelle Verantwortung verbleibt bei SRC swiss resource capital AG.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,CA38149E1016,CA8426851090,XC0005705XXX,XC0009656XXX