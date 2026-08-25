Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Stromerzeugungstechnologien investiert eines der traditionsreichsten Industrieunternehmen Italiens in die KI-gestützte Maestro-Plattform

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Supply-Chain-Planung und -Orchestrierung, teilte heute mit, dass sich Ansaldo Energia, ein international führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Stromerzeugungstechnologien, für die Kinaxis Maestro-Plattform entschieden hat. Damit will das Unternehmen seine komplexe Lieferkette orchestrieren und einen der weltweit am schnellsten wachsenden Infrastrukturmärkte unterstützen.

Seit mehr als 170 Jahren ist Ansaldo Energia fest mit der italienischen Industriegeschichte verbunden. Das Unternehmen hat die Energiezukunft des Landes mitgeprägt und sich zugleich zu einem weltweit führenden Anbieter von Stromerzeugungstechnologie entwickelt. Derzeit steigt die Nachfrage nach verlässlicher Energieinfrastruktur rasant, angetrieben durch KI, Hyperscale-Rechenzentren, Elektrifizierung und das Streben nach Energiesicherheit. Für Ansaldo Energia bedeutet dies zunehmend komplexe Fertigungsprogramme mit hohen Auftragswerten, langen Produktionszyklen und einer Lieferkette, die sich schnell verändert.

Die Entscheidung für Kinaxis ist Teil einer umfassenden Transformation, mit der Ansaldo Energia ein neues Betriebsmodell einführt, das auf die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens ausgerichtet ist. Nach der Prüfung mehrerer führender Plattformen für die Supply-Chain-Planung entschied sich Ansaldo Energia für Maestro. Ausschlaggebend waren die durchgängige Transparenz, die unternehmensweite Abstimmung der Abläufe entlang der globalen Lieferkette und die Möglichkeit, auf dieser Basis eine KI-gestützte operative Orchestrierung aufzubauen."

"Die weltweite Nachfrage nach Stromerzeugung steigt rasant. Das eröffnet neue Chancen, erhöht jedoch zugleich die Komplexität unserer Abläufe", erklärt Lorenzo M. A. Ferrari, Leiter Supply Chain Planning bei Ansaldo Energia. "Wir benötigten eine Planungsplattform, die uns vollständige Transparenz über alle unsere Abläufe bietet. Nach Auswertung der führenden Lösungen auf dem Markt überzeugte Kinaxis vor allem durch die Möglichkeit, die Planung im gesamten Unternehmen in Echtzeit zu vernetzen. So können wir flexibel auf Störungen reagieren, kritische Projekte im Zeitplan halten und unsere Zusagen gegenüber den Kunden zuverlässig erfüllen."

Die Herstellung großer Anlagen zur Stromerzeugung erfordert in jeder Phase der Lieferkette höchste Präzision. Lange Produktionszyklen, weltweit beschaffte hochwertige Komponenten und komplexe Fertigungsprogramme verlangen eine besonders sorgfältige Bestandsplanung und -steuerung, da die Lagerbestände zu den wertvollsten der Branche zählen. Bereits geringe Verzögerungen bei Beschaffung oder Produktion können erhebliche betriebliche und finanzielle Folgen haben und Kundenzusagen, Projekttermine sowie Umsätze in Millionenhöhe gefährden.

"Unternehmen, die die Energieinfrastruktur von morgen aufbauen, können sich keine voneinander getrennten Planungsprozesse leisten", so Mark Morgan, President, Global Commercial Operations bei Kinaxis. "Mit der zunehmenden Komplexität der Lieferketten und der weiter steigenden Nachfrage müssen Unternehmen die Auswirkungen von Veränderungen sofort erkennen, fundierte Entscheidungen treffen und Maßnahmen im gesamten Unternehmen aufeinander abstimmen können. Genau das ermöglicht Kinaxis. Wir sind sehr stolz darauf, Ansaldo Energia beim Aufbau einer stärker vernetzten, agileren und resilienteren Lieferkette für die Zukunft zu unterstützen."

Die von Kinaxis-Partner PwC geleitete Implementierung soll Ansaldo Energia dabei helfen, die operative Umsetzung zu verbessern, Materialien mit langen Vorlaufzeiten effizienter zu steuern und eine agilere, resilientere Lieferkette aufzubauen. Damit gehört das Unternehmen zu einer wachsenden Zahl globaler Industriehersteller, die Maestro einsetzen.

Weitere Informationen zu Kinaxis und seiner branchenführenden Plattform für Supply-Chain-Planung und -Orchestrierung sind verfügbar unter www.kinaxis.com

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung. Wir betreiben komplexe globale Lieferketten und unterstützen die Menschen, die sie verwalten. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg gewährleisten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Zustellung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir die erforderliche Agilität und Vorhersehbarkeit gewährleisten, um die heutige Volatilität und Disruption zu meistern. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie auf kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

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