Die Übernahmefantasie ist weg. Und damit auch ein guter Teil der Kursphantasie bei Renk. Am Montag rutschte die Aktie des Augsburger Panzergetriebe-Spezialisten um 3,7 % auf 46,52 € ab, nachdem die hartnäckigen M&A-Gerüchte der vergangenen Wochen endgültig verpufften. Keine Bieterschlacht, keine Prämie, kein Aufschlag mehr. Rekordauftragsbuch, aber wo bleibt der Umsatz? Was bleibt, sind die nackten Zahlen. Und die erzählen eine Geschichte mit zwei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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