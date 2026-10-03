Rheinmetall, RENK, HENSOLDT - volle Auftragsbücher, fallende Kurse? Und bei der Digitaliserung sind die Deutschen Defensewerte auch nur Verlierer? Beschränkt man sich zu sehr auf klasssiche Produkte, wie Panzer, Munition und Schiffe und vergisst dabei die steigende Bedeutung von Cyberwaffen, Drohnen und Datenanalyse? Geht es der Deutschen Defenseindustrie wie jetzt der Autoindustrie, die es aus ihrer starken Position im Verbrennersegment es verschlafen hat autonomes Fahren, Digitaliserung und E-Mobilität rechtzeitig zu setzen. Derzeit spielt die Musik auf jeden Fall nicht in Deutschland, aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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