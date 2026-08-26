Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Low-Power- und Plattform-Firmware, gab heute sein Ausstellungsprogramm für die bevorstehende FPGAWorld Conference 2026 bekannt, die am 8. September 2026 in Stockholm, Schweden, stattfindet.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Lattice Fachvorträge halten und eine Demo-Präsentation veranstalten, bei der im Mittelpunkt steht, wie die energiesparenden FPGA-Lösungen des Unternehmens das industrielle Internet der Dinge (Industrial IoT) sowie Anwendungen zur Sensoranbindung vorantreiben.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann (GMT+2): Dienstag, 8. September 2026 Lattice Demo-Showcase Vorträge (Programmteil: 12:20 13:35 Uhr, Raum Brave 05) "Solving Your Power Puzzle: Lattice FPGAs' Path to Uncompromised Low Power" "Practical Security Fundamentals for FPGA Engineers"

Wo: AFRY, Frösundaleden 2A, 169 70 Solna, Schweden



Die FPGAWorld Conference ist ein internationales Forum für Forscher, Ingenieure, Lehrkräfte, Studierende und Hacker. Sie behandelt Themen wie komplexe analoge/digitale/softwarebasierte FPGA-SoC-Systeme, FPGA/ASIC-basierte Produkte, Fälle aus dem Bildungswesen und der Industrie und vieles mehr.

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Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter https://fpgaworld.com/

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

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