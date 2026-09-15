Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer Firmware mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware, gab heute seine Ausstellungspläne für die bevorstehende AutoSens Europe 2026 bekannt, die vom 22. bis 24. September 2026 in Barcelona, Spanien, stattfindet.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Lattice einen Fachvortrag halten und eine Demo-Präsentation veranstalten, in deren Mittelpunkt die Frage steht, wie die energiesparenden FPGA-Lösungen des Unternehmens Anwendungen der nächsten Generation in den Bereichen Fahrzeugsensorik, ADAS und Fahrzeugvernetzung ermöglichen.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann (GMT+2): 22. bis 24. September 2026 Lattice-Demo-Präsentation am Stand Nr. 215 mit lokalen Dimmfunktionen, Kameraüberwachungssystemen, Sensorsicherheit und vielem mehr. Präsentation (23. September um 14:30 Uhr, Raum 5) "Efficient 360° threat detection for parked vehicles A distributed, event-driven approach"

Wo: La Farga de L'Hospitalet, Barcelona, Spanien



Die AutoSens Europe ist die führende Fachmesse und Konferenz der Automobilbranche für Wahrnehmungssysteme, ADAS und Technologien für autonome Fahrzeuge. Die AutoSens Europe 2026 bringt über 1.000 Ingenieure, Innovatoren und Entscheidungsträger aus der gesamten Automobil-Lieferkette zusammen und bietet mehr als 60 Fachreferenten, technische Fallstudien sowie eine Ausstellung, auf der modernste Sensor- und Computer-Vision-Lösungen präsentiert werden.

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Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer Bausteine mit geringem Stromverbrauch und Plattform-Firmware. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden vom Edge bis zur Cloud in den wachsenden Märkten für Rechenleistung, Kommunikation, Industrie und Embedded-Systeme. Durch die Ergänzung um die branchenführenden, siliziumneutralen Plattform-Firmware- und Infrastruktur-Management-Lösungen von AMI bietet Lattice nun die branchenweit umfassendste Plattform für sicheres Management und Steuerung von Cloud- und KI-Rechenzentrumsinfrastrukturen. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen es unseren Kunden, ihre Innovationskraft schnell und einfach zu entfalten, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen. Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, X, YouTube, Facebook, WeChat sowie Weibo.

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