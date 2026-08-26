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Small- & Micro Cap Investment
26.08.2026 05:10 Uhr
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Gold plötzlich wieder bei 4.670 Dollar - und dieser Explorer meldet 36 Meter mit 2,3 g/t

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Der Goldpreis meldet sich eindrucksvoll zurück. US-Gold-Futures kletterten zuletzt auf rund 4.670 US-Dollar je Unze und steuern damit auf den stärksten Monat seit 1999 zu. Während Anleger wieder verstärkt auf das Edelmetall setzen, meldet der noch junge Explorer Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) aus Bosnien-Herzegowina neue Bohrergebnisse: 36,1 Meter mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne - inklusive einzelner hochgradiger Abschnitte. Noch steht das Projekt ganz am Anfang. Doch genau deshalb dürften die nächsten Bohrungen entscheidend werden. Gold ist zurück. Und zwar mit Wucht. Nachdem der Goldpreis im Laufe des Jahres bereits extreme Ausschläge erlebt hatte, zog das Edelmetall zuletzt wieder deutlich an. Am Freitag stiegen US-Gold-Futures um rund 2,2 Prozent auf etwa 4.670 US-Dollar je Unze. Allein im August summiert sich das Plus damit auf mehr als 13 Prozent. Sollte diese Entwicklung anhalten, wäre es der stärkste Gold-Monat seit 1999. Für Goldunternehmen verändert eine solche Bewegung das Umfeld. Denn während große Produzenten unmittelbar von höheren Verkaufspreisen profitieren können, richtet sich bei steigenden Goldpreisen häufig auch der Blick auf jene Unternehmen, die noch ganz am Anfang der Wertschöpfungskette stehen: Explorer auf der Suche nach neuen Goldlagerstätten. Einer davon ist Yugo Metals (ISIN: AU0000404998). Das australische Unternehmen exploriert in Bosnien-Herzegowina und hat am 18. August neue Ergebnisse seines Erak-Prospekts innerhalb des Sinjakovo-Projekts veröffentlicht. Und die Zahlen dürften zumindest erklären, warum die weitere Entwicklung des Projekts nun interessant zu beobachten ist.

36,1 Meter mit 2,3 Gramm Gold je Tonne

Yugo Metals meldete aus dem Bohrloch ERDD006 einen Abschnitt von 36,1 Metern mit durchschnittlich 2,3 g/t Gold ab 51,8 Metern Bohrtiefe. Nach Angaben des Unternehmens entspricht dies einer wahren Mächtigkeit von rund 34 Metern. Innerhalb dieses Abschnitts wurden 3 Meter mit 14,5 g/t Gold gemessen, darunter wiederum ein Meter mit 42,5 g/t. Weiter unten folgten 1,9 Meter mit 16,0 g/t Gold, einschließlich 0,9 Metern mit 26,6 g/t. Auch ERDD009 lieferte einen weiteren mineralisierten Abschnitt: 10,4 Meter mit 2,6 g/t Gold ab 74,6 Metern, einschließlich 1,2 Metern mit 20,9 g/t. Daneben wurden bei ERDD007 22,4 Meter mit 1,1 g/t und bei ERDD008 6 Meter mit 1,5 g/t Gold gemeldet. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Yugo am Erak-Prospekt neun Diamantbohrungen über insgesamt 1.057 Meter abgeschlossen. Entscheidend ist dabei jedoch die Einordnung: Yugo befindet sich in einer frühen Explorationsphase. Eine Mineralressource wurde für Erak bislang nicht definiert und eine Ressourcenschätzung hat noch nicht begonnen. Die aktuellen Ergebnisse sind deshalb Explorationsergebnisse und noch kein Nachweis dafür, dass sich bei Erak eine wirtschaftlich abbaubare Goldlagerstätte entwickeln lässt. Genau diese Frage sollen weitere Arbeiten erst beantworten.

Jetzt wird in mehrere Richtungen weitergesucht

Interessant wird damit vor allem, was als Nächstes passiert. Nach Angaben von Yugo ist die bislang durch Bohrungen angetroffene Mineralisierung in mehrere Richtungen offen. Die Abbildungen im ASX-Bericht zeigen entsprechend mögliche Erweiterungen der bisher durchteuften Alterationszone. Die laufenden Bohrungen sollen diese potenziellen Fortsetzungen entlang des Streichens und in der Tiefe testen. Damit ist die Geschichte bei Erak noch längst nicht fertig erzählt. Das Unternehmen plant, die Bohrungen für den Rest des Jahres fortzusetzen. Weitere Analyseergebnisse sollen laufend veröffentlicht werden. Gleichzeitig sollen erste metallurgische Testarbeiten vorbereitet werden, die später Informationen für mögliche technische und wirtschaftliche Untersuchungen liefern könnten. Doch möglicherweise befindet sich einer der interessantesten Tests sogar noch vor Yugo.

Ausgerechnet die Stelle mit 61 Metern wurde noch nicht gebohrt

Denn östlich der bisherigen Bohrungen liegt ein Bereich, in dem Yugo bei früheren Schürfgrabenarbeiten 61 Meter mit durchschnittlich 1,5 g/t Gold gemeldet hatte. Genau dort hat das aktuelle Bohrprogramm bislang noch nicht angesetzt. Das soll sich ändern. Yugo bereitet nach eigenen Angaben Zufahrtswege vor, um die Bohranlage in diesen östlichen Bereich des Erak-Prospekts zu verlegen. Für Anleger könnte dieser Schritt besonders spannend werden. Ein gutes Ergebnis aus einem Schürfgraben bedeutet nicht automatisch, dass sich vergleichbare Gehalte und Mächtigkeiten im Untergrund fortsetzen. Erst Bohrungen können wesentlich besser zeigen, wie die Mineralisierung in der Tiefe tatsächlich aussieht. Genau deshalb könnten die kommenden Ergebnisse aus diesem Bereich für die weitere geologische Interpretation von Erak relevant werden. CEO Petar Tomaševic geht bereits deutlich weiter und erklärte in der aktuellen Meldung, die Ergebnisse würden nach Einschätzung des Unternehmens das Potenzial von Erak unterstreichen, einmal ein "Tier-1 gold asset" beherbergen zu können. Das ist allerdings ausdrücklich die Einschätzung des Managements. Ob Erak tatsächlich die Dimensionen und wirtschaftlichen Eigenschaften einer bedeutenden Goldlagerstätte besitzt, lässt sich auf Basis der bisherigen Exploration noch nicht beurteilen.

Gold erlebt einen neuen Schub

Der Zeitpunkt für weitere Exploration könnte aus Kapitalmarktsicht dennoch kaum interessanter sein. Gold befindet sich erneut in einer starken Phase. Reuters meldete am Freitag einen Spotpreis von 4.623,94 US-Dollar je Unze, während die US-Futures bei 4.680,60 US-Dollar schlossen. Ein schwächerer Dollar und veränderte Zinserwartungen gehörten zuletzt zu den Treibern. Dahinter steht eine Entwicklung, die bereits länger anhält. Nach Angaben des World Gold Council erreichte die weltweite Goldnachfrage inklusive OTC-Geschäften im ersten Quartal 2026 einen Wert von 193 Milliarden US-Dollar - 74 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und ein Rekordwert. Zentralbanken kauften im Quartal netto weitere 244 Tonnen Gold. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach Barren und Münzen gegenüber dem Vorjahresquartal um 42 Prozent. Davon wird aus einem Explorer natürlich nicht automatisch ein Gewinner. Yugo verkauft bislang kein Gold. Das Unternehmen muss zunächst zeigen, wie groß und kontinuierlich die Mineralisierung bei Erak tatsächlich ist. Höhere Goldpreise können jedoch die Aufmerksamkeit des Kapitalmarktes für erfolgreiche Goldexploration erhöhen - insbesondere dann, wenn weitere Bohrungen die bisherigen Ergebnisse bestätigen oder erweitern.

Bei Yugo beginnt die eigentliche Arbeit erst jetzt

Genau darin liegt die Besonderheit der Yugo-Story. Während bei etablierten Produzenten Quartalsproduktion, Kosten und Cashflows im Mittelpunkt stehen, geht es bei Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) derzeit um eine viel grundlegendere Frage: Was befindet sich tatsächlich unter Erak - und wie groß könnte das mineralisierte System sein? Eine belastbare Antwort gibt es noch nicht. Bislang existiert keine definierte Mineralressource, Ressourcenschätzungen haben noch nicht begonnen und auch über eine mögliche Wirtschaftlichkeit lässt sich in diesem Stadium keine seriöse Aussage treffen. Yugo ist damit eine klassische Early-Stage-Explorationsstory - mit entsprechend hohen Chancen, aber ebenso hohen geologischen und finanziellen Risiken.

Die nächsten Monate könnten jedoch erheblich mehr Daten liefern. Die Mineralisierung ist laut Unternehmen in mehrere Richtungen offen, die Bohrungen laufen weiter, weitere Analyseergebnisse stehen aus und die Bohranlage soll ausgerechnet in jenen östlichen Bereich wechseln, in dem an der Oberfläche zuvor 61 Meter mit 1,5 g/t Gold gemessen wurden. Bei einem Goldpreis von inzwischen rund 4.670 US-Dollar je Unze dürfte der Markt genau hinschauen, wenn die nächsten Bohrkerne aus Bosnien-Herzegowina ins Labor gehen.

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Quellen

Yugo Metals Limited - ASX Announcement, 18. August 2026:
Yugo Advances Erak Discovery - aktuelle Bohrergebnisse vom Erak-Prospekt, Sinjakovo-Projekt; Bohrfortschritt, geplante Folgearbeiten und JORC-Informationen.

Reuters, 21. August 2026:
Gold rallies to 3-month high on weaker dollar, bullish technicals - aktuelle Goldpreisentwicklung und Marktumfeld. Reuters-Artikel

Investopedia, 21. August 2026:
Gold Heads for Its Best Month Since 1999 as the Dollar Wobbles - Entwicklung der Gold-Futures und Monatsperformance. Investopedia-Artikel

World Gold Council, 29. April 2026:
Gold Demand Trends Q1 2026 - weltweite Goldnachfrage, Investmentnachfrage und Zentralbankkäufe. World Gold Council - Gold Demand Trends Q1 2026

Lassen Sie sich in den Verteiler für Yugo Metals oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Yugo Metals" oder "Nebenwerte".

Yugo Metals Ltd
Land: Australien
ISIN: AU0000404998
Yugo Metals

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