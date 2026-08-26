Rheinmetall meldet einen ersten Abruf im Rahmen eines Bundeswehrprogramms, das noch viel Freude machen könnte. Nicht nur Einmalerträge, sondern berechnbare jährliche Erträge und am Ende nochmal Geld für den Rückbau. Und Dienstleistungserträge sind meist hochmargig - im Defensebereich sowieso. Rheinmetall baut und betreibt Militärcamp an der NATO-Ostflanke - und das ist "nur" für 2.000 Bundeswehrsoldaten. Wie lange benötigt? Wenn man davon ausgeht, das der russische Staat noch länger an seiner Doktrin festhält, sollte die Präsenz der Bundeswehr eher auf unbestimmte Zeit "notwendig" sein. Und wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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