FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WENIG VERÄNDERT ERWARTET - Die Anleger sind am Mittwoch in Wartestellung. Am Vortag wieder in Rekordnähe angekommen, lassen sie es beim Dax vor wichtigen Zinssignalen aus den USA und den spät erwarteten Nvidia-Zahlen wieder langsamer angehen. Zwei Stunden vor dem Auftakt wurde der Leitindex vom Broker IG auf 26.285 Punkte taxiert, was ein Plus von weniger als 0,1 Prozent bedeutet. Zum Rekord von gut 26.574 Punkten fehlen dem Leitindex knapp 300 Punkte.

USA: - LEICHTE GEWINNE - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben die New Yorker Börsen am Dienstag etwas zugelegt. Als Kursstütze dienten die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen. Zudem erholten sich die jüngst schwachen Nvidia-Aktien schon vor den am Mittwoch nachbörslich anstehenden Geschäftszahlen.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aktien in Asien knüpften am Morgen an den positiveren Trend der Wall Street an. Am stärksten präsentierte sich der südkoreanische Kospi mit einem guten Prozent Plus.



DAX 26.266,14 +0,6%

XDAX 26.266,84 +0,5%

EuroSTOXX 50 6.455,63 +0,1%

Stoxx50 5.496,59 +0,3%



DJIA 53.577,40 +0,3%

S&P 500 7.677,28 +0,3%

NASDAQ 100 29.209,22 +0,6%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 124,50 -0,2%

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DEVISEN:





Euro/USD 1,1633 -0,1%

USD/Yen 159,00 -0,1%

Euro/Yen 185,47 -0,2%

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BITCOIN:





Bitcoin 78.766 -2,4%

(USD, Bitstamp)

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ROHÖL:





Brent 85,72 -1,55 USD WTI 80,69 -1,67 USD °

