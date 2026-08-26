Die Moderna-Aktie hat seit ihrem lokalen Tief bei 22,28 US-Dollar am 17. November 2025 eine spektakuläre Rallye hingelegt. In rund neun Monaten vervielfachte sich der Kurs um etwa +686%. Damit hat Moderna einen außergewöhnlichen Aufwärtsimpuls vollzogen - nun stellt sich die Frage, ob die Rallye weiterlaufen kann oder nach dem enormen Kursanstieg eine größere Verschnaufpause bevorsteht. Chartanalyse zu Moderna Die Moderna-Aktie reagierte auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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