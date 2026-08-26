MP Materials meldet 127% Absatzplus: Wird Brasiliens St George Mining zum nächsten Gewinner des westlichen Rohstoffrennens?

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Die westliche Seltene-Erden-Industrie beginnt, industrielle Größenordnungen zu erreichen. Das zeigen die jüngsten Quartalszahlen von MP Materials (ISIN: US5533681012), dem Betreiber der Mountain-Pass-Mine in Kalifornien. Gleichzeitig richtet sich der internationale Blick zunehmend auf Brasilien - und damit auf Projekte wie Araxá von St George Mining.

MP Materials produzierte im zweiten Quartal 2026 insgesamt 840 Tonnen Neodym-Praseodym, kurz NdPr. Das waren 41% mehr als im Vorjahreszeitraum. Noch deutlicher fiel die Entwicklung beim Absatz aus: Mit 1.006 Tonnen verkaufte das Unternehmen 127% mehr NdPr als ein Jahr zuvor.

Der Konzern erzielte einen Umsatz einschließlich Einnahmen aus einer Preisabsicherungsvereinbarung von 126,1 Mio. US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 28,5 Mio. US-Dollar. Damit liefert MP Materials ein greifbares Beispiel dafür, wie stark staatliche Unterstützung, industrielle Abnahmeverträge und der Aufbau eigener Verarbeitungskapazitäten die westliche Seltene-Erden-Branche verändern.

Vom Bergbau bis zum fertigen Magneten

MP Materials beschränkt sich längst nicht mehr auf die Förderung von Seltenen Erden. Das Unternehmen arbeitet am Aufbau einer vollständig integrierten amerikanischen Lieferkette - vom Erz über getrennte Oxide und Metalle bis zum fertigen Hochleistungsmagneten.

Erste Magnete wurden bereits an General Motors zur Qualifizierung und für regulatorische Tests in Fahrzeugen geliefert. Die ersten kommerziellen Auslieferungen sollen im vierten Quartal beginnen. Gleichzeitig wird eine Anlage zur Trennung der schweren Seltenen Erden Dysprosium und Terbium in Betrieb genommen.

Hinzu kommt ein langfristiger Abnahmevertrag mit einem neuen amerikanischen Luftfahrt- und Verteidigungskunden für getrenntes Gadolinium. Mit "Project Swarm" will MP Materials außerdem die Nachfrage der amerikanischen und verbündeten Drohnenindustrie bündeln und technische Spezifikationen standardisieren.

Diese Entwicklungen zeigen, dass Seltene Erden nicht mehr nur ein Rohstoffthema sind. Sie stehen inzwischen im Zentrum von Automobilindustrie, Robotik, Drohnen, Luftfahrt und Verteidigung.

China entscheidet weiterhin, wer beliefert wird

Wie strategisch diese Rohstoffe geworden sind, verdeutlichen neue chinesische Exportdaten. Laut Reuters stiegen Chinas Ausfuhren von Yttriumoxid in die USA im Juli auf 29 Tonnen - der zweithöchste Monatswert seit Einführung der Exportkontrollen. Auch 647 Tonnen Permanentmagnete wurden in die USA geliefert.

Gegenüber Japan zeigt sich jedoch ein völlig anderes Bild: China exportierte seit neun Monaten kein Dysprosiumoxid und seit acht Monaten kein Terbiumoxid dorthin. Die selektive Belieferung macht deutlich, dass sich westliche Industrien nicht allein auf eine Normalisierung des Handels verlassen können.

2,8 Milliarden US-Dollar lenken den Blick auf Brasilien

Bei der Suche nach alternativen Rohstoffquellen rückt Brasilien immer stärker in den Mittelpunkt. Das Land verfügt nach China über die zweitgrößten bekannten Seltene-Erden-Reserven der Welt.

Eine aktuelle Untersuchung der Associated Press zeigt, wie schnell der internationale Wettbewerb zunimmt: Mehr als 86% der brasilianischen Explorationsanträge für Seltene Erden wurden in den vergangenen drei Jahren gestellt. Rund 42% der insgesamt 2.727 Anträge entfallen auf Unternehmen in ausländischem Besitz, wobei australische Gesellschaften die Gruppe der ausländischen Antragsteller anführen.

Ein besonders deutliches Signal lieferte die rund 2,8 Mrd. US-Dollar schwere Übernahme von Serra Verde, Brasiliens bislang einzigem kommerziellen Seltene-Erden-Produzenten, durch eine US-gestützte Gesellschaft. Zusätzlich wurden dem Projekt rund 565 Mio. US-Dollar an amerikanischer Finanzierung zugesagt.

Damit erhält Brasiliens Rohstoffsektor eine neue strategische Bewertung. Entscheidend wird allerdings sein, welche Projekte neben Größe und Gehalt auch Infrastruktur, Verarbeitungslösungen und finanzstarke Partner vorweisen können.

Araxá erreicht eine neue Größenordnung

Hier kommt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) ins Spiel. Das australische Unternehmen entwickelt das Seltene-Erden- und Niobprojekt Araxá im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais.

Nach der jüngsten Ressourcenerweiterung umfasst Araxá rund 111 Mio. Tonnen. Darin enthalten sind nach Unternehmensangaben etwa 3,98 Mio. Tonnen Seltene-Erden-Oxide, darunter rund 760.000 Tonnen der besonders wichtigen Magnetrohstoffe NdPr. Hinzu kommen etwa 630.000 Tonnen Niobpentoxid.

Besonders relevant für die weitere Projektentwicklung ist die Qualität der Datenbasis: Die gemessenen und angezeigten Ressourcen erhöhten sich um 155% auf 75,2 Mio. Tonnen. Diese höher eingestuften Ressourcen können eine robustere Grundlage für technische Studien und eine mögliche spätere Finanzierung bilden.

Mit Hancock Prospecting steht zudem ein finanzstarker strategischer Aktionär hinter St George. Das Araxá-Projekt befindet sich in einer etablierten brasilianischen Bergbauregion, verfügt über oberflächennahe Mineralisierung und liegt unmittelbar neben dem weltweit führenden Niobproduzenten CBMM.

MP Materials zeigt, welchen Wert der Kapitalmarkt einem strategisch unterstützten westlichen Seltene-Erden-Unternehmen beimessen kann. Der Serra-Verde-Deal zeigt wiederum, dass internationales Kapital bereits Milliardenbeträge für brasilianische Vorkommen mobilisiert.

Vor diesem Hintergrund stellt sich für Anleger eine naheliegende Frage: Könnte Araxá zu den nächsten großen brasilianischen Projekten gehören, die im westlichen Rohstoffrennen eine Schlüsselrolle übernehmen?