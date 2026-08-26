Cheseaux-sur-Lausanne - Der Verschlüsselungs- und Cybersicherheitsspezialist Kudelski hat im ersten Halbjahr 2026 erneut einen Verlust erlitten. Allerdings konnte dieser dank einer Verbesserung in allen drei Geschäftsbereichen im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent auf 171,8 Millionen US-Dollar, wie Kudelski am Mittwoch mitteilte. Dabei verzeichnete das Segment Core Digital Security mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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