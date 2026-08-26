Bussnang TG - Stadler Rail hat im ersten Halbjahr 2026 kräftig Gas gegeben, nachdem im ersten Semester 2025 noch die Folgen von Unwetterschäden das Geschäft gebremst hatten. Mit den Zahlen hat der Konzern die Erwartungen auf fast allen Ebenen deutlich übertroffen. An den Zielen für das Gesamtjahr 2026 hielt der Ostschweizer Zugproduzent fest. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 40 Prozent auf 2,0 Milliarden Franken, wie Stadler Rail am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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