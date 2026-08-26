DJ PTA-AFR: Oberbank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Oberbank AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Linz (pta000/26.08.2026/08:13 UTC+2) - Oberbank AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.oberbank.at/documents/d/global/irglobal_k_hjfb26.pdf Veröffentlichungsdatum: 26.08.2026
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Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1787724780132 ]
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August 26, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)