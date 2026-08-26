FACC setzt stärker auf Indien: Neuer Airbus-Auftrag mit Kineco Aerospace

Anzeige / Werbung

Höhere Ticketpreise infolge steigender Treibstoffkosten sowie die fortdauernden geopolitischen Störungen im Nahen Osten haben den Flugverkehr laut IATA belastet. Der Branchenverband der internationalen Fluggesellschaften IATA meldete den dritten Monat in Folge ein Minus.

Weltweiter Flugverkehr im Juni etwas schwächer

Demzufolge hat sich der weltweite Flugverkehr, gemessen in Revenue Passenger Kilometers (RPK), also der Zahl beförderter Passagiere multipliziert mit der geflogenen Distanz, im Juni gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,7 Prozent reduziert. Der RPK ist ein gängiges Maß für Verkehrsvolumen, nicht für Umsatz.

Regional war der Asien-Pazifik-Raum im Jahr 2025 mit einem Weltmarktanteil von 34,4 Prozent die bedeutendste Region, vor Europa (26,7 Prozent) und Nordamerika (21,8 Prozent). Bei den großen Inlandsmärkten lag Indien mit einem Anteil von 1,7 Prozent am weltweiten RPK auf Rang drei - hinter den USA (13,6 Prozent) und China (11,3 Prozent).

Trotz dieser vergleichsweise geringen Größe stufen IATA-Analysten Indiens langfristige Wachstumsperspektiven hoch ein: Im aktuellen 20-Jahres-Ausblick (2024 - 2044) rechnet IATA für den indischen Luftverkehr - Inland und international zusammen - mit einem jährlichen Passagierwachstum von rund 5,6 Prozent, verglichen mit einer globalen RPK-Wachstumsrate von etwa 3,3 bis 3,6 Prozent pro Jahr im selben Zeitraum.

FACC-Aktivitäten in Indien im Fokus

FACC (ISIN: AT00000FACC2) ist bereits seit über zehn Jahren in Indien aktiv, betreibt dort aber keine eigene Fertigung. Der Standort FACC India in Pune, 2013 mit 22 Mitarbeitenden gegründet, ist mittlerweile auf rund 130 Beschäftigte gewachsen und fungiert als Engineering- und Koordinationszentrum: Er unterstützt bei technischer Planung, Quality Engineering und der Entwicklung indischer Zulieferer für globale FACC-Prozesse. Ergänzt wird dies durch eine Kooperation mit Tata Advanced Systems Limited (TASL) zur Beschaffung von Composite-Bauteilen, die 2025 um mindestens sieben Jahre verlängert wurde. FACC begründet das Indien-Engagement vor allem mit der geografischen Diversifizierung seiner Lieferkette sowie dem Zugang zu Fachkräften in Engineering und Softwareentwicklung.

Neue Fertigungspartnerschaft mit Kineco Aerospace

Am 22. Juli 2026 gab FACC anlässlich der Farnborough International Airshow eine Erweiterung der Zusammenarbeit mit dem indischen Composite-Spezialisten Kineco Aerospace bekannt. Konkret geht es um ein zweites Arbeitspaket mit Composite-Komponenten für den FACC-Kunden Airbus (ISIN: NL0000235190). Dieses umfasst mehrere tausend Teile pro Jahr, gefertigt in Indien. Der Start der Serienproduktion ist für Ende 2027 geplant. Der Auftrag folgt auf einen abgeschlossenen Qualifizierungs-Meilenstein mit Airbus und baut auf einer langfristigen Vereinbarung auf, die beide Unternehmen 2025 auf der Paris Air Show unterzeichnet hatten.

FACC-Manager Andreas Furthmayr (EVP Aerostructures) bezeichnete Indien als "immer wichtigeren Teil der globalen Luftfahrtindustrie" und betonte, FACC beziehe keine Produkte aus dem Markt, sondern baue gemeinsam mit Partnern Kompetenzen auf. Kineco-COO S.R. Mukherjee sprach von einem "bedeutenden Meilenstein" für die Partnerschaft und einer Bestätigung der eigenen Fertigungskapazitäten im Composite-Bereich.

----



Lassen Sie sich in den Verteiler für FACC oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler FACC" und/oder "Nebenwerte".

Quellen



https://www.iata.org/en/pressroom/2026-releases/07-30-air-passenger-demand-falls-june/

https://www.iata.org/en/publications/annual-review

https://press.facc.com/news-facc-baut-composite-fertigung-in-indien-gemeinsam-mit-partner-kineco-aerospace-weiter-aus?id=245458&menueid=14307&l=deutsch

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit FACC existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der FACC. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von FACC können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von FACC einsehen: https://www.facc.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung FACC vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post FACC setzt stärker auf Indien: Neuer Airbus-Auftrag mit Kineco Aerospace appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: NL0000235190,AT00000FACC2