München (ots) -- Realitystars und bislang unbekannte Singles gehen gemeinsam auf Liebessuche- Sylvie Meis moderiert das Datingabenteuer- "Love Island VIP" ab dem 23. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Neue Singles, neue Flirts, neue Gefühle! "Love Island VIP" ist zurück - mit einer ganz besonderen Premiere: Erstmals treffen auf der Liebesinsel bekannte Reality-Gesichter auf bislang unbekannte Singles. Mit dabei sind unter anderem "Bachelor" Martin Braun, Jannik Kontalis, Eva Benetatou und Hanna Weig. Doch wer findet bei "Love Island VIP" tatsächlich die wahre Liebe - und bei wem bleibt es nur bei einem heißen Flirt? "Love Island VIP" startet am 23. September 2026 und ist immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.Flirten, daten verlieben - auf der Liebesinsel ist wieder alles möglich! In einer Villa in Griechenland begeben sich bekannte Reality-Gesichter und bislang unbekannte Singles gemeinsam auf die Suche nach echten Gefühlen. Moderatorin Sylvie Meis begleitet sie durch ihre Liebesabenteuer, bei denen Reality-Erfahrung auf frischen Wind trifft: Während einige Islander das Leben vor Kameras bereits bestens kennen, betreten andere erstmals die große TV-Bühne. Und das sind die diesjährigen Islander und Islanderinnen:Rosen-Premiere auf der Liebesinsel! Mit Martin Braun zieht zum ersten Mal ein "Bachelor" in die Villa. Mit dabei ist Bill Kaulitz-Flirt und Unternehmer Jannik Kontalis, "Dschungelcamp"-Star Eva Benetatou sowie AYTO-Hottie Camelia Minicuta. Bei "Love Island" begann ihre Reality-Karriere, jetzt kehren die beiden Herzensbrecher Paco Herb und Tim Kühnel auf die Liebesinsel zurück und suchen erneut die große Liebe. Reichlich Dating-Erfahrung bringt auch Calvin Steiner mit.Matchen die Männer vielleicht mit Chiara Bartsch, Henna Urrehmann oder Marla Slengard? Ob die Islander bei Hanna Weig landen können? Die hat schließlich schon Dating-Erfahrung mit US-Superstar Jason Derulo. International unterwegs ist auch Model Greta Barthel: Sie lebt in Singapur und spricht unter anderem Chinesisch und Thailändisch. Sportlich wird es mit Maxime Ocasek: Die Profi-Wakeboarderin sucht bei "Love Island VIP" nach der großen Liebe. Vielleicht kann Nelson Henry sie mit seinem Humor überzeugen oder Patrick Papachristodoulou mit seinen markanten blauen Augen?Neu im Reality-Business, aber längst kein Unbekannter ist Rafael Neugart, der als "RayFox" auf YouTube über 1,4 Millionen Abonnenten begeistert und außerdem der Cousin von Bianca Heinicke ("BibisBeautyPalace") ist. Ebenfalls ein unbeschriebenes Blatt im Reality-TV ist Motorrad-Influencer und Badboy Nico Bussmann. Social Media-Managerin Jessica Härtling war bisher nicht im Fernsehen zu sehen, hat aber im Dating schon die ein oder andere Erfahrung mit Realitystars gemacht ... Abenteuer erlebt man mit Celina Köther auf jeden Fall - sie ist mit 19 Jahren alleine nach Südamerika ausgewandert. Vielleicht passt es ja mit David Schütz? Das Model aus München spielt erfolgreich beim FC Bayern Basketball.Die besondere Mischung verspricht eine ganz neue Dynamik auf der Liebesinsel: Wie reagieren erfahrene Realitystars auf Singles, die sich erstmals vor TV-Kameras auf Liebessuche begeben - und umgekehrt? Wer findet zueinander, wer funkt dazwischen - und bei wem wird aus einem Flirt am Ende die große Liebe?"Love Island VIP" startet am 23. September 2026 und ist immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.Pressefotos und Steckbriefe der Islander zum Download finden Sie hier (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/love-island-vip/bilder).Über "Love Island VIP":Eine Gruppe abenteuerlustiger VIP-Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date und die wahre Liebe? Moderatorin Sylvie Meis führt durch die weltweit erste VIP-Version der international erfolgreichen Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6339905