Die Aktien der deutschen Unternehmen, die von der KI-Investitionswelle stark profitieren, sind nach einer massiven Rally weiter im Konsolidierungsmodus. Top-Performer wie Aixtron oder SUSS MicroTec mussten im Zuge dessen vom Hoch in der Spitze kräftige Einbußen hinnehmen von etwa 20 bis 30 Prozent.

Ebenfalls betroffen von der Gewinnmitnahmewelle ist 2G Energy. Das Unternehmen produziert u.a. BHKW und liefert Anlagen für die Stromversorgung von Rechenzentren. Das Geschäft boomt: Die Anlagenbestellungen lagen in den ersten sechs Monaten insgesamt um mehr als 300 Prozent über dem Vorjahreswert. Das wird sich schon dieses Jahr deutlich in den Geschäftszahlen zeigen. Das Unternehmen plant eine kräftige Umsatzsteigerung und Margenverbesserung, und dieser Trend soll sich 2027 fortsetzen, was durch den Auftragsboom schon zu einem guten Teil abgesichert ist.

Die die KI-Impulse werden sich also schon jetzt sehr deutlich aus den kommenden Umsatz- und Gewinnzahlen ablesen lassen - damit ist 2G Energy Unternehmen wie Aixtron und SUSS etwas voraus. Das erklärt sicherlich zum Teil, warum der Abgabedruck in der Konsolidierungsphase bei 2G deutlich geringer ist. Zum anderen war die Aktie vorher aber auch noch nicht so stark gelaufen wie Aixtron und SUSS.

Das macht sich auch noch in einer relativ moderaten Bewertung von 2G bemerkbar, das Konsens-KGV27 liegt nur knapp über 20. Insgesamt ist das aus unserer Sicht ein attraktives Paket.

(aktien-global.de, erstellt 26.08.26, 9:50 Uhr, veröffentlicht 26.08.26, 10:00 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/newssystem/impressum/).

https://www.aktien-global.de/news-cov/newscov_g_energy/2g_energy_besser_als_aixtron_und_suss-24808/

Originalmeldung: