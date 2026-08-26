Während der US-Markt derzeit leichte Ladehemmungen zeigt, bleibt das Musterdepot Markenwert Marathon unbeeindruckt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Keine fehleranfälligen Chip-Aktien im Depot, sondern konsequente Fokussierung auf hochprofitable Konsumgüter und globale Plattformen. Während Tech-Giganten schwächeln, liefern defensiver Konsum und etablierte Supermarken derzeit genau die Rendite, auf die wir setzen. Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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