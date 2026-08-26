NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 2 Euro auf "Underperform" belassen. Das Bürogeschäft sei mit Leerständen auf Rekordniveau schwach gewesen, schrieb Stephanie Dossmann am Mittwoch nach den Halbjahreszahlen. Dies gelte insgesamt für die meisten der entscheidenden Kennziffern (KPI) für das operative Geschäft. Dabei verwies sie obendrein auf Druck durch die hohe Verschuldung. Erfreulich seien derweil die bestätigten Jahresziele./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU1673108939
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU1673108939
© 2026 dpa-AFX-Analyser