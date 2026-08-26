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Focus Graphite und C4V prüfen Mine-to-Anode-Plattform zur Kombination von Lac-Knife-Graphit mit C4Vs Green Anode Technology



26.08.2026 / 11:01 CET/CEST

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Highlights Mine-to-Anode-Plattform: Focus und C4V haben eine unverbindliche Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, " MOU ") unterzeichnet, um einen integrierten Verarbeitungsweg zu prüfen, der das hochreine Graphitkonzentrat von Lac Knife mit C4Vs Green Anode Technology kombiniert.

Hochwertiges, hochreines Ausgangsmaterial: C4Vs Green Anode Technology erfordert natürliches Graphitkonzentrat mit einem Kohlenstoffgehalt von etwa 98 % - eine anspruchsvolle Spezifikation für das Ausgangsmaterial, die Lac Knife nachweislich allein durch konventionelle Flotation erreichen kann.

Kommerzialisierungspotenzial: Eine erfolgreiche technische Validierung könnte die Grundlage für verbindliche kommerzielle Vereinbarungen in den Bereichen Technologielizenzierung, nachgelagerte Produktion, Kundenqualifizierung, strategische Partnerschaften und potenzielle Abnahmevereinbarungen schaffen.

Strategie für fortschrittliche Materialien: Die Zusammenarbeit unterstützt die übergeordnete Strategie von Focus, über die reine Rohstofferschließung hinaus in die nachgelagerte Verarbeitung, fortschrittliche Materialien und höherwertige Segmente der nordamerikanischen Lieferkette vorzudringen.

Stärkung alliierter Lieferketten: Die Zusammenarbeit verbindet kanadische Graphitressourcen mit US-amerikanischer Verarbeitungstechnologie, um eine sichere, skalierbare und widerstandsfähigere nordamerikanische Lieferkette für Batteriematerialien zu unterstützen. Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 26. August 2026) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphitlagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung ("MOU") mit Charge CCCV LLC ("C4V"), einem US-amerikanischen Batterietechnologieunternehmen, abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung soll Graphitkonzentrat aus Focus' zu 100 % unternehmenseigenem Lac-Knife-Projekt ("Lac Knife" oder das "Projekt") in Quebec unter Einsatz der proprietären automatisierten Green Anode Technology von C4V ("Green Anode Technology" oder die "Technologie") bewertet werden. Eine nordamerikanische Mine-to-Anode-Plattform C4Vs Green Anode Technology wurde entwickelt, um hochwertiges natürliches Graphitkonzentrat über einen hochautomatisierten Prozess direkt in fertiges beschichtetes sphärisches gereinigtes Graphit ("cSPG") umzuwandeln. Der Prozess ist darauf ausgelegt, Wasser- und Energieverbrauch, den Einsatz von Chemikalien sowie die allgemeine Prozesskomplexität zu reduzieren. Im Vergleich zu konventionellen Verarbeitungswegen, die mehrere Aufbereitungs- und Reinigungsschritte erfordern, soll die Technologie einen saubereren und effizienteren Weg vom Graphitkonzentrat zum fertigen Anodenmaterial in Batteriequalität ermöglichen. C4V hat die Technologie bereits erfolgreich im Pilotmaßstab demonstriert. C4Vs umfassendere Erfahrung in der Anodenentwicklung umfasst ein mehrjähriges Programm zur Entwicklung leistungsfähiger aktiver Anodenmaterialien unter Verwendung von hochreinem natürlichem Graphit als Ausgangsmaterial. Die Technologie hat erfolgreiche Entwicklungs- und Qualifizierungswege für aktive Anodenmaterialien demonstriert und unterstützte zuvor eine verbindliche Abnahmevereinbarung mit einem weltweit anerkannten US-amerikanischen Hersteller von Elektrofahrzeugen ("EV") und Batterie-Energiespeichersystemen ("BESS") für in den USA hergestelltes aktives Anodenmaterial, vorbehaltlich bestimmter Entwicklungs-, Produktions- und Kundenqualifizierungsbedingungen. Der kommerzielle Weg wurde letztlich aus Gründen, die nicht mit der technischen Leistungsfähigkeit der zugrunde liegenden Anodentechnologie zusammenhingen, nicht wie vorgesehen umgesetzt. Focus war an dieser Vereinbarung nicht beteiligt. C4Vs Green Anode Technology erfordert hochreines natürliches Graphitkonzentrat mit einem Kohlenstoffgehalt von etwa 98 % - eine anspruchsvolle Spezifikation für das Ausgangsmaterial, die Lac Knife nachweislich allein durch konventionelle Flotation erreichen kann. Die Fähigkeit von Lac Knife, hochreines Flotationskonzentrat zu produzieren, wurde durch die NI-43-101-Machbarkeitsstudie des Unternehmens aus dem Jahr 20231 belegt und durch das jüngste Pilotprogramm im 8-Tonnen-Maßstab2, das am 28. Juli 2026 bekannt gegeben wurde, weiter bestätigt. Dieses Programm produzierte durch mechanische Verarbeitung - ohne chemische oder thermische Reinigung - Konzentrat mit einem Kohlenstoffgehalt von bis zu 98,7 %. Lac Knife ist eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas im Machbarkeitsstadium. Die Möglichkeit, die nachgelagerte Verarbeitung mit einem hochwertigen, hochreinen Konzentrat zu beginnen, könnte den Verarbeitungsaufwand sowie den Reagenzien- und Energieverbrauch reduzieren, die Verarbeitungszeiten verkürzen und die gesamte Produktionseffizienz verbessern. In Verbindung mit den günstigen Reinigungseigenschaften von Lac Knife bietet dies eine starke Ausgangsbasis für die Prüfung eines saubereren, effizienteren und potenziell kostengünstigeren Weges zur Herstellung von fertigem Anodenmaterial. Im Rahmen des MOU beabsichtigen die Parteien, ein Evaluierungsprogramm (das "Programm") durchzuführen, um die technische und kommerzielle Eignung des Graphits von Lac Knife für die Verarbeitung mit C4Vs Green Anode Technology zu bewerten. Das Programm wird die Verarbeitungsleistung, die Produktkonsistenz und die elektrochemischen Eigenschaften untersuchen und bewerten, ob die Vorteile des Lac-Knife-Ausgangsmaterials in einen saubereren, effizienteren und kommerziell wettbewerbsfähigen Weg von der Mine bis zum fertigen Anodenmaterial in Batteriequalität umgesetzt werden können. Dies soll zukünftige Kundenqualifizierungen, die Entwicklung nachgelagerter Produkte sowie potenzielle Kommerzialisierungsmöglichkeiten unterstützen. "Der Erfolg jedes Anodenherstellungsprozesses beginnt mit der Qualität des Graphit-Ausgangsmaterials. Ein Konzentrat mit höherer Reinheit hat das Potenzial, den nachgelagerten Verarbeitungsaufwand zu reduzieren, die Produktionseffizienz zu verbessern und die allgemeine Produktkonsistenz zu erhöhen", sagte Richard Pearce, P.E., Technical Advisor von Focus Graphite. "Lac Knife hat durch konventionelle Flotation eine außergewöhnliche Konzentratqualität nachgewiesen und ist damit ein hervorragender Kandidat für die Bewertung im Rahmen von C4Vs Green Anode Technology." "Seit Jahren ist die Anode das schwächste Glied in der Batterielieferkette und abhängig von ausländischer Verarbeitung sowie einem intensiven Chemikalieneinsatz, um die erforderliche Reinheit zu erreichen", sagte Dr. Shailesh Upreti, Chief Executive Officer von C4V. "Unsere Green Anode Technology wurde entwickelt, um dies zu ändern. C4V hat die Technologie im Rahmen eines früheren Entwicklungsprogramms für Naturgraphit erfolgreich demonstriert, das die Kundenqualifizierung durchlief und letztlich eine kommerzielle Vereinbarung mit einem bedeutenden US-amerikanischen EV- und BESS-Hersteller unterstützte. Wir freuen uns darauf, auf dieser technischen Grundlage mit dem außergewöhnlichen Graphitkonzentrat von Lac Knife aufzubauen und einen saubereren, effizienteren und skalierbaren nordamerikanischen Weg zu fertigem, batteriefertigem Anodenmaterial zu evaluieren." "Nordamerika handelt zügig, um die Lieferketten für kritische Mineralien von den Rohstoffen bis hin zur fortschrittlichen Fertigung abzusichern", sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite. "Die bisherigen Arbeiten von C4V haben gezeigt, welches kommerzielle Interesse entstehen kann, wenn hochwertiges natürliches Graphit erfolgreich zu fertigem Anodenmaterial weiterverarbeitet wird. Für Focus besteht die Chance darin, dieses Potenzial mit Lac Knife zu demonstrieren. Bei erfolgreicher Validierung könnte uns diese Plattform für Kundenqualifizierungen, strategische Partnerschaften und potenzielle Abnahmevereinbarungen positionieren und gleichzeitig zum Aufbau einer sichereren und wettbewerbsfähigeren nordamerikanischen Lieferkette für Anodenmaterialien beitragen." Aufbau einer höherwertigen Graphitplattform Über die Herstellung von Batterieanoden hinaus unterstützt die Zusammenarbeit auch das Ziel von Focus, die Wertschöpfung entlang der gesamten Graphitverarbeitungskette zu maximieren. Graphitfeinmaterial und andere Materialströme, die während der Anodenproduktion entstehen, könnten als leitfähige Additive für Lithium-Eisenphosphat- ("LFP")-Batterien untersucht werden. Frühere Tests von Focus und C4V zeigten, dass aus Lac-Knife-Graphit hergestelltes leitfähiges Additivmaterial die Elektrodendichte von LFP-Kathoden im Vergleich zu Referenzmaterialien verbesserte. Dies unterstreicht eine zusätzliche Möglichkeit zur Verbesserung der Ressourcennutzung und unterstützt die umfassendere Zero-Waste-Entwicklungsstrategie des Unternehmens. Während sich die Evaluierung der Green Anode Technology auf Batterieanodenmaterialien konzentriert, stellt sie nur einen Bestandteil der umfassenderen Strategie von Focus für fortschrittliche Materialien dar. Parallel dazu treibt das Unternehmen einen chemikalienfreien elektrothermischen Graphitreinigungsprozess voran, der ultrahochreines Graphit für Batterie-, Verteidigungs-, Nuklear-, Luft- und Raumfahrt-, Energiespeicher- sowie weitere fortschrittliche industrielle Anwendungen produzieren soll. Diese Arbeiten werden im Rahmen der nicht rückzahlbaren Finanzierungsvereinbarung des Unternehmens von bis zu 14,1 Millionen Dollar unter der Global Partnerships Initiative ("GPI") von Natural Resources Canada ("NRCan") vorangetrieben. Bei erfolgreichem Verlauf könnte das Programm einen differenzierten Mine-to-Anode-Verarbeitungsweg demonstrieren, der mit Kanadas "Mine-to-Market"-Strategie für kritische Mineralien im Einklang steht, indem hochwertiges kanadisches Graphit durch einen saubereren, kostengünstigeren und skalierbaren nordamerikanischen Produktionsprozess in fertiges Anodenmaterial in Batteriequalität umgewandelt wird. Die Zusammenarbeit spiegelt die Strategie von Focus wider, sich von einem Graphitentwickler zu einem integrierten Unternehmen für fortschrittliche Materialien weiterzuentwickeln, das entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette tätig ist. Vorbehaltlich einer erfolgreichen technischen Validierung und des Abschlusses verbindlicher Vereinbarungen könnte das Programm die Grundlage für eine erweiterte kommerzielle Zusammenarbeit schaffen, einschließlich Technologielizenzierung, nachgelagerter Produktion, Kundenqualifizierung, strategischer Partnerschaften und potenzieller langfristiger Abnahmevereinbarungen. Das MOU ist unverbindlich, und jede zukünftige kommerzielle Beziehung zwischen Focus und C4V bleibt vom erfolgreichen Abschluss des Programms, dem Abschluss verbindlicher Vereinbarungen sowie den erforderlichen unternehmensrechtlichen und regulatorischen Genehmigungen abhängig. Qualifizierte Person Der in dieser Pressemitteilung offengelegte technische Inhalt wurde von Richard Pearce, PE, President von Brasil Insight Capital LLC., einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument NI 43-101, geprüft und genehmigt. Über Charge CCCV LLC Charge CCCV LLC, allgemein bekannt als C4V, ist ein US-amerikanisches Lithium-Ionen-Batterietechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Innovationen bei Batteriematerialien, Zelldesign, Lieferkettenqualifizierung und fortschrittlichen Ökosystemen für die Batterieherstellung. Zu den Plattformen von C4V gehören die Bewertung von Batteriematerialien, die Digital-DNA-Qualifizierung sowie Technologiepfade, die sauberere und sicherere Batterielieferketten unterstützen sollen. Weitere Informationen über C4V finden Sie unter: https://www.chargecccv.com Über Focus Graphite Inc. Focus Graphite baut eine integrierte Graphitplattform auf, um die Industrien zu beliefern, die die Zukunft gestalten. Durch die Entwicklung erstklassiger Graphitressourcen, fortschrittlicher Verarbeitungstechnologien und höherwertiger Spezialmaterialien positioniert sich das Unternehmen, um die Batterie-, Verteidigungs- und fortschrittliche Fertigungsindustrie sowie weitere strategisch wichtige Sektoren in Nordamerika und verbündeten Märkten zu unterstützen. Die Plattform basiert auf den beiden zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekten in Quebec. Lac Knife ist eine der hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas im Machbarkeitsstadium, während Lac Tetepisca zu den größten bislang identifizierten Graphitressourcen weltweit zählt. Gemeinsam mit strategischen Technologiepartnerschaften und staatlich unterstützten Innovationsinitiativen bilden diese Projekte die Grundlage für eine sichere, skalierbare und zunehmend integrierte Graphitlieferkette. Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter: http://www.focusgraphite.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/focus-graphite/

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+1 (613) 612-6060 Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen zu Sachverhalten, die keine historischen Tatsachen darstellen, dienen der Kennzeichnung zukunftsgerichteter Informationen und basieren auf den derzeitigen Einschätzungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung unter anderem zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das im Rahmen der unverbindlichen Absichtserklärung zwischen Focus Graphite Inc. und Charge CCCV LLC ("C4V") vorgesehene Evaluierungsprogramm; die Bewertung von Lac-Knife-Graphitkonzentrat innerhalb der Green Anode Technology-Plattform von C4V sowie damit verbundene nachgelagerte Verarbeitungs- und Batterievalidierungsaktivitäten; den erwarteten Umfang, die Ergebnisse und potenziellen Vorteile des vorgeschlagenen Evaluierungsprogramms; die potenzielle Herstellung und Bewertung von beschichtetem sphärischem gereinigtem Graphit ("cSPG") und anderen höherwertigen Graphitprodukten; die Eignung von Lac-Knife-Graphit für die Verarbeitung mittels C4Vs Green Anode Technology sowie das Erreichen der erwarteten technischen, leistungsbezogenen oder kommerziellen Ergebnisse des Programms; die potenziellen Vorteile der Verwendung von hochreinem Lac-Knife-Graphitkonzentrat als Ausgangsmaterial für die nachgelagerte Anodenverarbeitung, einschließlich möglicher Verringerungen des Verarbeitungsaufwands, des Reagenzien- und Energieverbrauchs, der Verarbeitungszeit und der Herstellungskosten sowie potenzieller Verbesserungen der Produktionseffizienz und Produktkonsistenz; die potenzielle Bewertung und Nutzung von Graphitfeinmaterial und anderen Verarbeitungsströmen als leitfähige Additive oder für andere Batterieanwendungen; die Strategie des Unternehmens, seine Aktivitäten über die Erschließung von Graphitressourcen hinaus auf die nachgelagerte Verarbeitung und fortschrittliche Materialien auszuweiten; die Weiterentwicklung der elektrothermischen Graphitreinigung des Unternehmens und anderer Initiativen zur nachgelagerten Verarbeitung; die potenzielle Entwicklung einer integrierten nordamerikanischen Lieferkette von der Mine bis zur Anode sowie für Batteriematerialien; die zukünftige Entwicklung und Weiterentwicklung des Lac-Knife-Graphitprojekts; das Potenzial des Programms, zukünftige Kundenqualifizierungen, Technologielizenzierungen, Kommerzialisierungen, nachgelagerte Produktion, strategische Partnerschaften, Liefervereinbarungen, Abnahmevereinbarungen oder andere kommerzielle Beziehungen mit C4V oder Dritten zu unterstützen; sowie den Zeitpunkt, den Umfang und die Ergebnisse zukünftiger technischer Programme, kommerzieller Gespräche und verbindlicher Vereinbarungen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktbedingungen, regulatorischen Genehmigungen, Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu beschaffen, operative Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -erschließung sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlich zugänglichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben werden, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Mitteilung abgegeben, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten Anleger zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

1 https://focusgraphite.com/focus-graphite-files-lac-knife-graphite-project-feasibility-study-technical-report/ 2 https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/ Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/311555 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/311555

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