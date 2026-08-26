Die Alpiq Energie Deutschland GmbH erwirbt den Batteriespeicher Bollingstedt mit 103,5 MW Leistung und 238 MWh Speicherkapazität von der Eco Stor GmbH. Der seit Juni 2025 betriebene Großspeicher gilt nach Angaben der beteiligten Unternehmen derzeit als größter in Betrieb befindlicher Batteriespeicher Deutschlands. Alpiq übernimmt die Betreibergesellschaft Eco Power One GmbH im Rahmen eines Bieterverfahrens. Damit wechselt auch der Batteriespeicher Bollingstedt in Schleswig-Holstein den Eigentümer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver