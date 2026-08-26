Der Hamburger Stromhändler Flexpower hat ein neues Belieferungsmodell für Rechenzentren entwickelt. Anders als bei einer klassischen Vollversorgung sollen Betreiber verschiedene Komponenten je nach Verbrauch, Risikoprofil und Wachstumsplanung kombinieren können. Der erneuerbare Strom stammt nach Angaben des Unternehmens aus dem eigenen Direktvermarktungsportfolio mit Photovoltaik- und Windkraft-Anlagen. Die zugehörigen Herkunftsnachweise würden ebenfalls aus diesem Portfolio bereitgestellt und nicht separat zugekauft. Um verlässliche Strompreise über Jahre und eine nachweislich grüne Lieferung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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