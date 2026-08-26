FlexPower beliefert ab sofort Rechenzentren mit Grünstrom aus dem eigenen Wind- und Solarportfolio. Statt einer standardisierten Vollversorgung stellen sich Betreiber ihre Beschaffung selbst zusammen: aus mehrjährigen Festpreisen, flexiblem Marktbezug sowie physischen oder virtuellen Batteriespeichern. Die Gewichtung richtet sich nach dem Risikoprofil und der Wachstumsplanung. Strom ist größter Kostenfaktor für RechenzentrenStrom ist für Rechenzentren der mit Abstand größte laufende Kostenfaktor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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