Der US-Hedgefonds will den Hamburger Stromhändler zu 100 Prozent übernehmen. Die Marke von Flexpower soll jedoch erhalten bleiben. Die US-Investmentgesellschaft Citadel hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme aller Anteil an dem Hamburger Stromhandelsunternehmens Flexpower unterzeichnet. Das Hamburger Unternehmen, das sich auf Handels- und Risikomanagementlösungen für Erneuerbaren-Anlagen, Batteriespeicher und gewerbliche Abnehmer spezialisiert hat, will damit künftig seine Dienstleistungen einem noch größeren Kundenkreis anbieten, wie es am Montag mitteilte. Elementarer Bestandteil des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
