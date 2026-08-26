Berlin - Unionsfraktionsvize Sepp Müller fordert von VW-Chef Oliver Blume rasche und transparente Aufklärung der Beschäftigten über den geplanten Stellenabbau in Deutschland und die weiteren Beschäftigungsperspektiven.
"Hinter den Stellenstreichungen stehen Tausende Arbeiter mit ihren Familien. Sie brauchen jetzt schnell Klarheit und eine Perspektive", sagte Müller der "Rheinischen Post". "Wir als Staat setzen die Rahmenbedingungen. Deshalb müssen wir bei den Reformen zu Ergebnissen kommen, damit sich Produktion und Investitionen in Deutschland wieder mehr lohnen. Auch beim Senken der Energiepreise haben wir noch einen weiten Weg vor uns", sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker.
Zugleich müsse Volkswagen Managementfehler korrigieren. Bei E-Mobilität, Software und in China habe der Konzern Entwicklungen offenbar falsch eingeschätzt. Klar sei: Stellenabbau allein sei keine Zukunftsstrategie, so Müller.
"Hinter den Stellenstreichungen stehen Tausende Arbeiter mit ihren Familien. Sie brauchen jetzt schnell Klarheit und eine Perspektive", sagte Müller der "Rheinischen Post". "Wir als Staat setzen die Rahmenbedingungen. Deshalb müssen wir bei den Reformen zu Ergebnissen kommen, damit sich Produktion und Investitionen in Deutschland wieder mehr lohnen. Auch beim Senken der Energiepreise haben wir noch einen weiten Weg vor uns", sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker.
Zugleich müsse Volkswagen Managementfehler korrigieren. Bei E-Mobilität, Software und in China habe der Konzern Entwicklungen offenbar falsch eingeschätzt. Klar sei: Stellenabbau allein sei keine Zukunftsstrategie, so Müller.
© 2026 dts Nachrichtenagentur