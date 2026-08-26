Nach ihrem gigantischen Kurssprung am vergangenen Mittwoch legt die Moderna-Aktie immer noch einen wilden Ritt aufs Parkett. Am Donnerstag sackte der Kurs des Biotech-Unternehmens um -24% ab. Am Freitag ging es wieder um +9% nach oben, am Montag um -4% nach unten und am gestrigen Mittwoch abermals um +14% nach oben. Warum kann sich die Börse nicht entscheiden, in welche Richtung sich der Kurs der Moderna-Aktie entwickeln wird? Zwei Hauptfragen Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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